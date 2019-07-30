Экономика

Новак оценил срок полной газификации СахалинаИнтерфакс 00:53

Уровень газификации Сахалинской области в течение следующей пятилетки может дойти до ста процентов (на данный момент - около трети), заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.
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