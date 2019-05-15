Энергетика
Новак оценил общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»ФАН вчера в 12:47
Общий ущерб от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» может составить не более 100 миллионов долларов. Такую оценку дал министр энергетики РФ Александр Новак.
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По моим оценкам экспертным, но они не посчитаны, можно сказать, что общая ситуация, которая потребует каких-то компенсаций, она может быть меньше $100 млн точно. Но будем считать более конкретно. По факту. Здесь во многом это от коммерческих переговоров
— Александр Новак, российский политикМетагазета вчера в 10:03
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