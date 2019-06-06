Энергетика

Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+РБК 14:19

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В мае Россия сократила среднесуточный уровень добычи нефти на 317 тыс. барр. в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года, тем самым на 39% перевыполнив обязательства в рамках сделки ОПЕК+, которая подразумевает снижение на 228 тыс. барр. в сутки, сообщало агентство.
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