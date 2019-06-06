Энергетика
Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 14:48
Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс». До конца года добыча будет восстановлена, заявил он.
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Минэнерго не корректировало прогноз по добыче нефти из-за инцидента с «Дружбой»
Rambler News Serviceвчера в 02:37
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Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала
Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:48
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Как отметил мэр, на скорость повлияли также автовладельцы и предприниматели.
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Девять лет назад американские ученые во главе с генетиком Крейгом Вентером объявили, что создали первый в мире живой организм с полностью синтезированным геномом — бактерию Mycoplasma mycoides, которая является возбудителем легочных заболеваний у крупного рогатого скота и домашних коз.
Обновлено вчера в 07:18
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
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Обновлено вчера в 23:42
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В США умер музыкант Доктор Джон
Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
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Религия
Вознесение Господне празднуют сегодня православные
Православные христиане сегодня, 6 мая, празднуют Вознесение Господне – один из 12 главных праздников церковного календаря.
Обновлено 05 июня в 21:55
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено вчера в 16:44
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«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Wikileaks: Минюст США приготовил новое обвинение против Ассанжа
В министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана
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Обновлено вчера в 21:06
Теннис
17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп
17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено вчера в 08:41
Общество
Суд аннулировал десятки дипломов пилотов из ЮУрГУ
Вуз не имел сертификата авиационного учебного центра Десятки пилотов, получивших дипломы Южно-Уральского государственного университета, лишились работы по решению суда после того, как Росавиация аннулировала документ.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием
Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола
13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
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Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Украинский политик Спивак заявил о прямой зависимости Киева от Москвы
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак во время телеинтервью рассказал о прямой зависимости Украины от России, передает РИА Новости.
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Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»
Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Наука
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
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Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.
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