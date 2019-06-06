Энергетика

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+Ведомости вчера в 14:48

Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс». До конца года добыча будет восстановлена, заявил он.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Новак связал перевыполнение сделки ОПЕК+ в России с ремонтами НПЗ и ЧП с «Дружбой»

ТАССвчера в 16:11

Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+

Ведомостивчера в 14:48

Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом «Дружба» оценят в течение лета

РИА Новостивчера в 02:48

Перевыполнение РФ сделки ОПЕК+ связано с ремонтами и частично с ЧП с «Дружбой» - Новак

ПРАЙМвчера в 15:11

Новак объяснил, почему объем добычи нефти в РФ сократился сильнее, чем требует сделка ОПЕК+

DP.RUвчера в 14:43

Новак объяснил сокращение добычи нефти в России сверх сделки ОПЕК+

РБКвчера в 14:19

Минэнерго не корректировало прогноз по добыче нефти из-за инцидента с «Дружбой»

Rambler News Serviceвчера в 02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Армия и оружие

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Обновлено вчера в 22:46
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Против гимназии в Перми возбудили два дела после гендерного скандала

Прокуратура Дзержинского района Перми возбудила два административных дела в отношении гимназии №4, где завысили проходной балл для девочек, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:48
Наука

KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла

Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

Автолюбители и предприниматели: кто тормозит подачу горячей воды в квартиры новокузнечан

Как отметил мэр, на скорость повлияли также автовладельцы и предприниматели.
Обновлено вчера в 22:48
Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Наука

ДНК руками человека: зачем генетики создали первый в мире организм с синтезированным геномом

Девять лет назад американские ученые во главе с генетиком Крейгом Вентером объявили, что создали первый в мире живой организм с полностью синтезированным геномом — бактерию Mycoplasma mycoides, которая является возбудителем легочных заболеваний у крупного рогатого скота и домашних коз.
Обновлено вчера в 07:18
Гаджеты

Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng

Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Зеленский намерен уволить генпрокурора Луценко

Президент Украины Зеленский на следующей неделе направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Луценко.
Обновлено вчера в 23:42
Музыка

В США умер музыкант Доктор Джон

Американский музыкант Доктор Джон, ставший обладателем шести премий "Грэмми", скончался на 78-м году жизни в США.
Обновлено вчера в 19:31
Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

Православные христиане сегодня, 6 мая, празднуют Вознесение Господне – один из 12 главных праздников церковного календаря.
Обновлено 05 июня в 21:55
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено вчера в 16:44
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Wikileaks: Минюст США приготовил новое обвинение против Ассанжа

В министерстве юстиции США подготовили новое обвинение основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия

Аэропорт Барнаула не принимает рейсы из-за сильного тумана

Аэропорт Барнаула имени Германа Титова в пятницу утром не принимает рейсы из-за сильного тумана, лайнеры вынуждены уходить на запасной аэродром в Толмачево, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.
Обновлено вчера в 21:06
Теннис

17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено вчера в 08:41
Общество

Суд аннулировал десятки дипломов пилотов из ЮУрГУ

Вуз не имел сертификата авиационного учебного центра Десятки пилотов, получивших дипломы Южно-Уральского государственного университета, лишились работы по решению суда после того, как Росавиация аннулировала документ.
Обновлено вчера в 23:38
Энергетика

Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол

Футболисту предложили контракт с «уникальным» условием

Обновлено вчера в 17:07
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери

Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Украинский политик Спивак заявил о прямой зависимости Киева от Москвы

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак во время телеинтервью рассказал о прямой зависимости Украины от России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Адвокат рассказал о завещании Алибасова: «Всех обломал»

Читайте материал: "Бари Алибасов написал новое завещание" Адвокат написал в своем Twitter, что завещание Бари Каримович составил еще 7 лет назад, причем указал в нем и самого Жорина.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Наука

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

В четверг немецкий медбрат Нильс Хегель, который считается самым кровавым серийным убийцей в послевоенной Германии, был приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов, сообщает The Telegraph.
Обновлено вчера в 22:27
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное