Энергетика
Новак объяснил снижение добычи нефти сверх требований сделки ОПЕК+Ведомости 14:48
Добыча нефти в России упала сильнее, чем это требует сделка ОПЕК+, из-за ремонтов и ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает «Интерфакс». До конца года добыча будет восстановлена, заявил он.
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Во-первых, это связано с тем, что компании сейчас вышли в ремонт в большей степени и, в том числе, это частично связано с необходимостью восстановления качества нефти в трубе.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 14:07
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