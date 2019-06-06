Энергетика
Новак объяснил майское сокращение добычи нефтиКрасная весна 17:12
Глава Минэнерго объяснил, что майское снижение уровня добычи нефти связано ремонтом нефтеперерабатывающих заводов нескольких компаний, который вызван, в частности, необходимостью восстановления качества нефти в трубопроводе «Дружба».
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Число жертв в ДТП с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17
Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Дубае возросло до 17, сообщает Gulf News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 17:19
Экономика
«Перекресток» будет продавать еду в рассрочку
Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети "Перекресток", говорится в сообщении Х5.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Интер» включился в борьбу за Эриксена
"Интер" с приходом Антонио Конте возобновил интерес к полузащитнику "Тоттенхэма" Кристиану Эриксену, сообщает Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 04:29
Театры
Концертный зал Мариинского театра откроют осенью
Концертный зал Мариинского театра будет открыт осенью текущего года. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Обновлено в 13:17
Футбол
Руководство Дагестана не намерено поддерживать футбольный клуб «Анжи»
Власти Дагестана не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб "Анжи", но намерены развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов.
Обновлено в 17:08
Политика
Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
Общество
Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна
Обновлено в 13:45
Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого сезона
Основанный на комиксах DC сериал "Болотная тварь" будет закрыт после первого сезона.
Обновлено в 16:49
Игры
Google анонсировала детали сервиса по подписке видеоигр Stadia
Американская корпорация Google объявила через онлайн-презентацию Stadia Connect, что сервис Stadia, позволяющий играть в видеоигры по интернету через стриминг, будет доступен в этом ноябре по цене $9,99 в месяц.
Обновлено в 15:19
Общество
Более 85% водоемов Европы признаны чистыми и пригодными для купания
По данным Еврокомиссии и Европейского агентства по окружающей среде (EEA), под контролем находятся 21,83 тыс. водоемов, 95,4% из которых соответствуют минимальным требованиям по качеству воды.
Обновлено в 11:44
Футбол
СМИ опубликовали расписание первого тура чемпионата России по футболу
«Спорт-Экспресс» опубликовал расписание первого тура чемпионата России по футболу следующего сезона.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Религия
Папа Римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Обновлено в 09:01
Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Наука
Популярность полового размножения объяснили защитой от рака
Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Обвинение запросило для Рудникова 10 лет колонии, для Дацышина — 8 лет
Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Гособвинитель попросил приговорить Игоря Рудникова к 10 годам лишения свободы, Александра Дацышина — к 8-ми.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США
Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
Политика
Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин и Си Цзиньпин осмотрели крейсер «Аврора»
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж
51-летняя финалистка мистического шоу сообщила о приятном событии — она вышла замуж.
Обновлено в 11:40
Кино
Михаил Швыдкой объяснил, почему цензура в «Рокетмене» не нужна
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что фильмы для аудитории старше 18 лет нецелесообразно цензурировать через удаление каких-либо сцен.
Обновлено в 07:31
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47