Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через УкраинуРИА Новости 10:56

Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам в пятницу о состоявшихся переговорах с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем, во время которых стороны обсудили транзит через Украину и поставки ей газа.

Новак обсудил с Шефчовичем транзит газа через Украину

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