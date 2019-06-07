Энергетика

Новак обещал компенсации покупателям загрязнённой нефтиNews.ru вчера в 12:35

Выгодные условия для компенсации ущерба будут предложены покупателям российской загрязнённой российской нефти из трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Новак: Пострадавшим из-за ЧП на «Дружбе» предложат частичную компенсацию ущерба

ПРАЙМвчера в 13:23

Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсацию

Российская газетавчера в 13:03

ТАСС: ПОКУПАТЕЛЯМ ГРЯЗНОЙ НЕФТИ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ - НОВАК

Financial Oneвчера в 12:22

Новак пообещал покупателям грязной российской нефти выгодные условия для компенсации

ТАССвчера в 12:41

Новак обещал компенсации покупателям загрязнённой нефти

News.ruвчера в 12:35

Новак рассказал, кто заплатит за грязную нефть в «Дружбе»

НТВвчера в 12:15

Новак о загрязнении «Дружбы»: законы ужесточим, ущерб компенсируем

Вести.Ruвчера в 12:46
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 19:12, Ашберн
Общество

Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Автоспорт

Квят показал 12-й результат в квалификации «Гран-при Канады»

Обновлено в 14:49
Спорт

Ефимова и Гринев одержали победы на турнире «Маре Нострум»

Обновлено в 18:54
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено в 15:20
Экономика

Приморская компания планирует поставлять рис в Намибию

Речь идет о производстве в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй, где также выращивается более 100 тысяч тонн самой культуры на почти 20 тысячах гектаров земель.
Обновлено в 17:27
Общество

День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом

Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве

«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Спорт

Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно

Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 17:32
Происшествия

В Петербурге второй день проходят пикеты в поддержку Голунова

В Петербурге второй вечер подряд проходят пикеты в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который обвиняется в покушение на распространение наркотиков.
Обновлено в 14:34
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Музыка

Децл посмертно получил музыкальную премию МУЗ-ТВ

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, посмертно удостоен премии МУЗ-ТВ «За вклад в развитие хип-хоп музыки».
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ

В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Наука

Исследователи представили статистическую модель стиля Бетховена

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны описали статистическими методами структуру музыкальных произведений из сборника струнных квартетов Бетховена.
Обновлено в 04:11
Культура

Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено в 17:01
Политика

Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак

Российский вице-премьер Дмитрий Козак навал события в Молдавии внутриполитическим процессом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Гаджеты

Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Политика

Конституционный суд Молдавии признал незаконным назначение премьера

В свою очередь парламент Молдавии единогласно принял декларацию, в которой осудил решения КС, признавшего незаконным указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства.
Обновлено в 15:14
Общество

Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова

Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Москве с пакетом наркотиков задержали корреспондента «Медузы»

Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Обновлено в 15:21
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Автоспорт

Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер подтвердил, что Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн: после аварии в квалификации машина оказалась достаточно серьёзно повреждена.
Обновлено в 17:22
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

У сборных России и Шотландии – по 6 очков, у Кипра и Казахстана – по 3, сборная Сан-Марино очков пока не набрала.
Обновлено в 16:59
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что ополченцы ДНР открыли ответный огонь и уничтожили противника минометным расчетом и БМП-2.
Обновлено в 16:46
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 18:31
Авто

Опубликованы первые изображения LADA Priora Sport

Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 09:42
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