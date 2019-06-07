Энергетика
Новак обещал компенсации покупателям загрязнённой нефтиNews.ru вчера в 12:35
Выгодные условия для компенсации ущерба будут предложены покупателям российской загрязнённой российской нефти из трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
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Транспорт
В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны
«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).
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Станислав Черчесов: важно было сыграть правильно и солидно
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно.
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В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
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Армия и оружие
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
The Diplomat (США): могут ли Россия и Китай спекулировать на теме «лучшего периода» в их отношениях? (The Diplomat)
В условиях растущей напряженности с Соединенными Штатами, которые издавна были основным торговым партнером Китая, Пекин теперь особенно стремится подчеркнуть, что отношения с Россией — прежде всего экономические.
Обновлено в 17:27
Происшествия
Поезд метро сошел с рельсов в Бостоне
Обновлено в 16:09
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Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Футбол
Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020
Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Футбол
В FIFA 20 появится режим уличного футбола Volta
После победы появится возможность забрать игрока из команды соперника. История Volta: Карьерный режим уличного футбола.
Обновлено в 10:35
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 07:33
Автоспорт
Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
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Дело Голунова передано в столичный главк МВД
Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что уголовное дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования в главное управление МВД по Москве.
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Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века
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Обновлено вчера в 12:33
Автоспорт
Магнуссен разбил болид в квалификации к Гран-при Канады
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен врезался в «стену чемпионов» на заключительных секундах второго сегмента квалификации к Гран-при Канады.
Обновлено в 14:47
Авто
Британская Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Дизайн Ultima RS вдохновлен эпохой гонок на выносливость Group-C 80-х и 90-х годов, где участвовали такие автомобили, как Porsche 956 и Jaguar XJR-12.
Обновлено в 02:50
Экономика
Минтруд объяснил падение рождаемости стагнацией доходов населения
Уровень рождаемости в России падает в первую очередь из-за стагнации доходов населения, заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) замминистра труд Алексей Вовченко.
Обновлено в 08:09
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
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Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
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Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
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