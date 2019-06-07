Энергетика

Новак обещал компенсации покупателям загрязнённой нефтиNews.ru вчера в 12:35

Выгодные условия для компенсации ущерба будут предложены покупателям российской загрязнённой российской нефти из трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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ТАСС: ПОКУПАТЕЛЯМ ГРЯЗНОЙ НЕФТИ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ НА ОСНОВЕ ОБЪЕМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ИХ ТЕРРИТОРИИ - НОВАК

Financial Oneвчера в 12:22

Новак о загрязнении «Дружбы»: законы ужесточим, ущерб компенсируем

Вести.Ruвчера в 12:46

Новак пообещал покупателям грязной российской нефти выгодные условия для компенсации

ТАССвчера в 12:41

Новак обещал компенсации покупателям загрязнённой нефти

News.ruвчера в 12:35

Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсацию

Российская газетавчера в 13:03
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У суда задержали проводивших пикеты в поддержку Голунова журналистов

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Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
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В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
Политика

Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
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В Свердловской области горит исправительная колония

В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
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Происшествия

Фото с места убийства заступившегося за беременную борца слили в Сеть

Снимок с места убийства борца греко-римского стиля Сергея Чуева появился в сети, сообщает РЕН ТВ.
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Авто

«Соллерс» подписал специнвестконтракт

Компания вложит 7,5 млрд рублей в модели УАЗ и Ford Transit Минпромторг подписал специнвестконтракт (СПИК) с «Соллерсом» Вадима Швецова и регионами — Ульяновской областью и Татарстаном.
Обновлено вчера в 07:41
Политика

Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты

Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Авто

Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье

Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Наука

Ученые рассказали, чем опасен фастфуд для детей

Обновлено вчера в 21:34
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Каррера обратился к болельщикам «Спартака»

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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном

Обновлено вчера в 04:22
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020

Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Делегация из ЕС посетила Крымский мост

Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Наука

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Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Армия и оружие

Россотрудничество не планирует открывать представительства в ДНР и ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 03:24
Энергетика

«Северный поток – 2» профинансирован на 80%

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Двое мужчин в ходе ссоры в метро Петербурга распылили газ

Двое мужчин устроили разборки в петербургском метро, один из них брызнул в лицо оппоненту из перцового баллончика.
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Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

Aston Martin готовит особый Vulcan для гонок Gumball 3000

Британский автопроизводитель готовит уникальную дорожную версию суперкара Vulcan для участия в гонке Gumball 3000 в этом году.
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Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
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Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»

Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Политика

Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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