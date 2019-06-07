Энергетика
Новак обещал компенсации покупателям загрязнённой нефтиNews.ru вчера в 12:35
Выгодные условия для компенсации ущерба будут предложены покупателям российской загрязнённой российской нефти из трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:55, Ашберн
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Попов и Ян прошли процедуру взвешивания перед UFC в Чикаго
Сегодня в Чикаго прошла официальная процедура взвешивания участников турнира UFC 238.
Обновлено вчера в 10:27
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Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
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В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста Голунова
В Москве у здания Никулинского суда, где сегодня, 8 июня, должны избрать меру пресечения специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, начались пикеты в поддержку журналиста.
Обновлено в 03:57
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Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
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В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
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Происшествия
Фото с места убийства заступившегося за беременную борца слили в Сеть
Снимок с места убийства борца греко-римского стиля Сергея Чуева появился в сети, сообщает РЕН ТВ.
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«Соллерс» подписал специнвестконтракт
Компания вложит 7,5 млрд рублей в модели УАЗ и Ford Transit Минпромторг подписал специнвестконтракт (СПИК) с «Соллерсом» Вадима Швецова и регионами — Ульяновской областью и Татарстаном.
Обновлено вчера в 07:41
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
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Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
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СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
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Ученые рассказали, чем опасен фастфуд для детей
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Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
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В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020
Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Делегация из Люксембурга, Франции и Бельгии приехала в Керчь, чтобы увидеть Крымский мост. Объект является одним из самых значимых в России.
Обновлено вчера в 10:21
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Армия и оружие
Россотрудничество не планирует открывать представительства в ДНР и ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Обновлено в 03:24
Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Двое мужчин в ходе ссоры в метро Петербурга распылили газ
Двое мужчин устроили разборки в петербургском метро, один из них брызнул в лицо оппоненту из перцового баллончика.
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Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Авто
Aston Martin готовит особый Vulcan для гонок Gumball 3000
Британский автопроизводитель готовит уникальную дорожную версию суперкара Vulcan для участия в гонке Gumball 3000 в этом году.
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Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:10
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Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
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Децл посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Скончавшийся в феврале нынешнего года рэпер Децл удостоен специальной посмертной награды «За вклад в развитие хип-хоп музыки» на премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами
Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.
Обновлено в 04:19