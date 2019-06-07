Энергетика
Новак: Покупателям загрязненной нефти предложат компенсациюРоссийская газета вчера в 13:03
Покупателям российской загрязненной нефти будут предложены выгодные условия компенсации, заявил министр энергетики России Александр Новак. Компенсации должны будут частично покрыть ущерб, причиненный в результате инцидента с поставкой загрязненного сырья по нефтепроводу "Дружба".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:31, Ашберн
Происшествия
В Саратовской области пропал 10-летний Максим Гашевский
В Саратовской области разыскивают 10-летнего Максима Гашевского.
Обновлено вчера в 21:00
Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в аварию по ходу второй практики перед Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Игры
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077
В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено вчера в 17:48
Интернет
Павел Дуров создаст аналог агрегатора «Яндекс.Новости»
Как написал Павел Дуров на своем канале, он «впечатляет в техническом отношении» от новостного агрегатора, к тому же в нем реализовано большое количестве технологий, которые свободно позволят создать подобные глобальные сервисы.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Аксёнов: железнодорожную часть Крымского моста могут открыть раньше
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что темпы работ на железнодорожной части Крымского моста свидетельствуют о том, что поезда на полуостров могут начать следовать раньше запланированного срока.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Обновлено вчера в 22:20
Наука
Стало известно, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Экономика
Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленях
Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца
Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Кино
Ликвидатор из Чернобыля обвинил HBO в искажении правды
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге
Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых надежных двигателей VAG
5 место – AAH 2.8 V6 Один из наиболее неприхотливых и хорошо продуманных двигателей, который часто ставился на целый ряд моделей компании Audi.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Кандидат на пост Мэй признался в употреблении наркотиков
Британский министр окружающей среды и сельского хозяйства, кандидат в лидеры Консервативной партии Майкл Гоув признался в употреблении кокаина, пишет Daily Mail.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Брянцы пожаловались на беспрерывно курящего врача травмпункта
Жалоба на врачей травмпункта в Бежицком районе Брянска была оставлена на областном портале государственных медицинских услуг.
Обновлено в 01:30
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам
Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика
В Германии призвали защитить «Северный поток-2» от США
Мартин Брудермюллер, глава крупнейшего в мире химического концерна BASF, считает, что европейцы не должны мириться с вмешательством США в такие проекты, как «Северный поток — 2». В своем интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, он выступил в поддержку магистрального газопровода.
Обновлено в 01:58
Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Мадуро открыл границу Венесуэлы с Колумбией
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье
Зеленая аптека: какие аналоги антибиотиков есть у природы
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
США разочарованы тем, что военнослужащие Турции обучались работе с С-400 в России
Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06