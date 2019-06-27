Экономика

«Россети» примут новую стратегию развития до конца годаFinam.Ru 04:49

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До конца 2019 года совет директоров "Россетей" примет стратегию развития до 2035 года. Об этом в ходе годового общего собрания акционеров компании сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новая стратегия развития «Россетей» до 2035 года будет утверждена до 2020 года

Будущее России. Национальные проекты05:00

«Россети» примут новую стратегию развития до конца года

Finam.Ru04:49

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Financial One05:03
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