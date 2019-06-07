Энергетика
Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в СШАРИА Новости 12:35
Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
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