Энергетика

Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в СШАРИА Новости 12:35

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Рост добычи сланцевой нефти в США не является риском для России, сейчас её доля на рынке составляет около 11% и планируется сохранять добычу на достигнутых уровнях, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу НТВ на полях ПМЭФ.
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Новак заявил, что рост нефтедобычи в США не является риском для России

ТАСС12:10

Новак не видит риска для России в росте добычи сланцевой нефти в США

РИА Новости12:35

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ДОБЫЧА СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В США БУДЕТ РАСТИ, НЕ БОИМСЯ КОНКУРЕНЦИИ - НОВАК

Financial One12:28
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