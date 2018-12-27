Если мы введем эти меры, то в Западной Сибири дополнительно станут рентабельными объемы добычи от пяти до 10 миллиардов тонн. Сейчас же они нерентабельны.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что при отсутствии стимулирующих мер в 2021–2022 годах возможно снижение добычи нефти в России. Он отметил, что если стимулирующие меры будут приняты, то полка добычи будет сохранена на уровне 550-560 млн тонн.

Новак не исключил падения добычи нефти в России в 2021-2022 годах

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