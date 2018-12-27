Энергетика
Новак не исключил падения добычи нефти в России в 2021-2022 годах
Новак не исключил падения добычи нефти в России в 2021-2022 годахКоммерсантъ07:44
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что при отсутствии стимулирующих мер в 2021–2022 годах возможно снижение добычи нефти в России. Он отметил, что если стимулирующие меры будут приняты, то полка добычи будет сохранена на уровне 550-560 млн тонн.
Коммерсантъ07:44
Оценить
Если мы введем эти меры, то в Западной Сибири дополнительно станут рентабельными объемы добычи от пяти до 10 миллиардов тонн. Сейчас же они нерентабельны.
— Александр Новак, российский политикПолитика Сегодня 07:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено в 16:27
Политика
Путин подписал закон об отмене национального роуминга
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
"15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения", - заявили в российском посольстве в Хельсинки.
Обновлено в 15:57
Экономика
«Русал» избрал нового председателя совета директоров
Новым председателем совета директоров «Русала» избран Жан-Пьер Тома.
Обновлено в 19:45
Хоккей
Сборная России обыграла Данию на молодежном чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Авангард»
Планируется, что первый полк ракетных комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в следующем году.
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
Водитель не выпустил на выезд машину детской реанимации
В Москве водитель заблокировал машину скорой помощи, выезжавшую из больницы Святого Владимира.
Обновлено в 14:23
Политика
Путин подписал закон о декриминализации репостов
Президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России об экстремизме.
Обновлено в 17:46
Происшествия
Директор российского Burger King подвезла попутчика и пропала
«В розыск объявлен 39-летний мужчина, ранее судимый за сексуальные преступления и мошенничество, — рассказала Иванова, — Установлено, что именно он сел в машину пропавшей без вести, после чего они вместе выехали из Москвы в Тулу».
Обновлено в 13:15
Космос
Создатель телескопа «Хаббл» Нэнси Грейс Роман скончалась в США
Первая женщина-руководитель американского космического агентства умерла на 94 году жизни. В США скончалась ученая Нэнси Грейс Роман.
Обновлено в 20:05
Происшествия
Неизвестные напали на церковь в Вене
Неизвестные напали в четверг вечером на прихожан церкви в 21-м районе Вены, в результате нападения есть пострадавшие.
Обновлено в 11:54
Общество
Путин одобрил закон об ответственном обращении с животными
Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, следует из соответствующего документа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 18:00
Политика
Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, который часто участвует в российских ток-шоу, в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале отреагировал на попадание в базу данных сайта "Миротворец".
Обновлено в 09:04
Происшествия
В музее Осло пропали шесть картин Мунка
В музее Стенерсена в Осло обнаружилась пропажа 47 картин, шесть из которых принадлежали кисти знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка, передает РИА Новости со ссылкой на издание Dagbladet.
Обновлено в 16:49
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
Испытания «Авангарда» подтвердили скорость в 27 махов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов рассказал об успешных испытаниях комплекса «Авангард».
Обновлено в 07:37
Общество
Греф анонсировал сокращение сети отделений Сбербанка
Греф отметил, что масштаб сокращения сотрудников банка будет зависеть от того, насколько сеть отделения адаптируется к продажам новых продуктов предприятий, входящих в систему Сбербанка.
Обновлено в 10:53
Кино
Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров
Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.
Обновлено в 07:08
Политика
«Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии
Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Украине семья лишилась квартиры из-за кредита на мобильный телефон
Обновлено в 15:37
Происшествия
В компании «Красное & Белое» завершились обыски
Обновлено в 03:01
Авто
Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России
Обновлено в 08:48
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено в 09:58
Общество
Компания Пригожина лишилась контракта на новогодний прием в Кремле
Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Защита Царнаева попросила отменить приговор о смертной казни
Защита Джохара Царнаева, осуждённого в США за организацию теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить приговор.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Марат Башаров снова избил свою жену
Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Суд в Москве арестовал россиянина за госизмену
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу гражданина РФ В. Моргунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Обновлено в 12:33
Космос
Источник предрек сложности с пуском «Союзов» с Байконура в 2020 году
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что выполнение плана пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома Байконур в 2020 году столкнется с техническими сложностями.
Обновлено в 19:19
Транспорт
Минтранс поддержит ужесточение скоростного режима
Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено в 10:05