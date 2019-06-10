Энергетика
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррельРИА Новости 07:36
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
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Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением. Сегодня есть большие риски перепроизводства, надо поглубже все проанализировать.
— Александр Новак, российский политикВедомости 08:42
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Происшествия
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Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
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«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку
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Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
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Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Энергетика
«Сургутнефтегаз» восполнил добычу нефти новыми запасами на 141%
"Всего в отчетном году компанией за счет выполненных поисково-разведочных работ достигнут прирост извлекаемых запасов нефти категорий АВ1С1 в объеме 86,1 млн тонн, коэффициент восполнения запасов составил 141,4%. За пятилетний период прирост запасов нефти категорий АВ1С1, полученный за счет поисково-разведочных работ, составил 377,9 млн тонн, возместив добычу на 123,4%", - сообщается в отчете.
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Обновлено в 07:35
Происшествия
Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Происшествия
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Политика
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
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Обновлено в 11:20
Политика
Глава правительства Астраханской области ушел в отставку
Распоряжение об увольнении по собственному желанию исполняющего обязанности вице-губернатора – председателя правительства Астраханской области Расула Султанова подписал сегодня врио губернатора региона Игорь Бабушкин, говорится в сообщении на сайте администрации области.
Обновлено в 04:31
Транспорт
Таксисты отказываются брать заказы в центре Москвы
Большое количество запрещающих знаков в центре столицы вынуждает таксистов отказываться от заказов в Центральном административном округе Москвы, передает «Коммерсантъ» слова водителей.
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Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
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Авто
Какие опасности убивают автомобили в жару
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Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
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Футбол
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту Риксену
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Обновлено в 09:59
Происшествия
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
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Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»
Певец Григорий Лепс в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" на патриотическом концерте в День России - 12 июня - в центре столицы.
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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
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«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее
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Обновлено в 08:55
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова
Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.
Обновлено вчера в 14:51