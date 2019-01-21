Политика
Названо условие подписания нового транзитного договора с УкраинойLenta.ru 15:22
Россия, как отмечает Новак, не согласна с позицией «Нафтогаза» по новому транзитному иску на 12 миллиардов долларов. Ранее 21 января украинская сторона не высказала уверенности в поставках газа после 2019 года.
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Наглость - второе счастье: «Нафтогаз высказал условия нового транзитного договора
Abkhazian Network News Agencyвчера в 15:56
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Компанию Google оштрафовали во Франции на 50 миллионов евро.
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Религия
В Волынской области сторонники «новой церкви» атаковали храм УПЦ
Храм канонической Украинской православной церкви в селе Броница Волынской области атаковали сторонники "новой церкви", сообщает в понедельник Союз православных журналистов.
Обновлено в 15:13
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Эксперты рассказали, как завести автомобиль в сильный мороз
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Транспорт
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В ГИБДД намерены обязать получать номерные знаки на автомобили в соответствии с пропиской собственника, пишет 21 января «Коммерсантъ».
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Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»
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Общество
В РАН решили не голосовать о присвоении патриарху звания профессора
18 января СМИ со ссылкой на пресс-службу РАН сообщили, что на очередном заседании президиума РАН состоится торжественная церемония присвоения звания "Почетный профессор Российской академии наук" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Обновлено в 08:24
Общество
Москвичей попросили кормить птиц в морозы творогом и салом
Важно, чтобы кормушка была без острых краев, о которые птицы могут поранить крылья.
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Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети
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Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
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Первый экземпляр новой Toyota Supra продали на аукционе
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Концентрация кокаина в водах Темзы в районе Лондона достигла опасного уровня.
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