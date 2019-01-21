Политика
Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с УкраинойИзвестия вчера в 23:51
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что для того, чтобы сохранить транзит российского газа через Украину после 2019 года, необходимо заключить новый договор, который будет привлекательным, а маршрут — конкурентоспособным. Об этом заявил в в интервью телеканалу «Россия 24».
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Переговоры о транзите газа через Украину провалились. «Газпром» и «Нафтогаз» остались при своих
Фонтанка.Рувчера в 13:46
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