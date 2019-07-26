Энергетика

Новак назвал сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»Известия 06:32

Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Время запуска второй ветки зависит от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран, передает «РИА Новости».
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Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию

Известия07:43

Названы сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»

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Вторую нитку «Турецкого потока» проведут через Болгарию

РЕН ТВ06:32

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Московский Комсомолец06:33

Новак назвал ожидаемую дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

RT на русском06:27

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Говорит Москва06:25

Минэнерго России допускает увеличение пропускной способности «Турецкого потока»

ТАСС06:02
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Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

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Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
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Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что за последние шесть лет музеи в стране посетили более 150 млн человек, а внебюджетные доходы музеев выросли в 2,5 раза.
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В Екатеринбурге загорелся банный комплекс

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Изначально Рубин планировал взять в аренду полузащитника Спартака Александра Ломовицкого, однако после того, как 21-летний игрок выбрал Арсенал, сделал предложение Самедову подписать однолетний контракт.
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