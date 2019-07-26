Энергетика
Новак назвал сроки запуска первой нитки «Турецкого потока»Известия 06:32
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» начнется 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Время запуска второй ветки зависит от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры европейских стран, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Экономика
Россияне стали чаще ездить в Крым
Россияне стали чаще отдыхать в Крыму, и доля полуострова в структуре бронирования туров внутри страны этим летом увеличилась с 39% до 45%.
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели очередной раунд телефонных переговоров.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Топилин заявил, что темпы рождаемости в России продолжат снижаться
Темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться, хотя сейчас на одну семью приходится 1,6 ребенка, что является неплохим показателем, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края.
Обновлено в 06:19
Общество
Футболисту Тарасову запретили выезжать из России
Обновлено в 05:10
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для России
У российских дилеров марки новый Suzuki Jimny появится уже 1 августа, тогда же опубликуют и прайс-лист.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Пенсии для продолжающих работать перестали индексировать в 2016 году, однако, как отмечает Орлова, ожидаемый эффект достигнут не был.
Обновлено в 07:22
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика
Мединский рассказал об увеличении доходов музеев в России
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что за последние шесть лет музеи в стране посетили более 150 млн человек, а внебюджетные доходы музеев выросли в 2,5 раза.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ
Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
Обновлено в 07:22
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Полицейские задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь у здания Мосгоризбиркома, где она протестовала против отказа в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 19:10
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Теннис
МИД РФ потребовал от США прекратить визовую дискриминацию спортсменов
Нота протеста с требованием прекратить дискриминацию представителей России при выдаче виз была отправлена в госдепартамент США посольством России 26 июля.
Обновлено в 04:07
Происшествия
150 полицейских ищут исчезнувших в Германии россиянок
В Германии 150 полицейских занимаются поисками двух россиянок, которые пропали в середине июля.
Обновлено в 03:54
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Фото Насти Каменских на четвереньках напугало подписчиков
За нелепое фото жены Потапа раскритиковали подписчики. Снимок они назвали «ужасным», «нелепым» и «оскорбительным».
Обновлено в 04:30
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Футбол
Тульский «Арсенал» дебютировал в еврокубках поражением от «Нефтчи»
Футболисты тульского "Арсенала" потерпели поражение от бакинского "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Рубин» сделал предложение Самедову
Изначально Рубин планировал взять в аренду полузащитника Спартака Александра Ломовицкого, однако после того, как 21-летний игрок выбрал Арсенал, сделал предложение Самедову подписать однолетний контракт.
Обновлено в 06:22
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС РФ из-за запрета «Смерти Сталина»
Interfax-Russia.ru - Кинотеатр "Пионер" обратился в Конституционный суд (КС) РФ с жалобой на систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения на фильм, представляющую собой цензуру, которая запрещена Конституцией, сообщили "Интерфаксу" в адвокатском бюро "Бартолиус" - представителе заявителя.
Обновлено в 06:45
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39