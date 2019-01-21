Энергетика
Новак назвал позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску абсурднойЭкономика сегодня 00:57
Напомним, что в минувший понедельник исполнительный директор госкомпании Украины Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» по транзиту к российскому «Газпрому» собирается снизить сумму иска с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов, сообщает Infox.
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Новак заявил о возможности мирного соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Коммерсантъвчера в 14:53
Новак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза» по новому иску к «Газпрому»
Аргументы и Фактывчера в 14:08
Новак назвал абсурдным предложение «Нафтогаза» о снижении суммы нового иска к «Газпрому»
Rambler News Serviceвчера в 12:12
Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Энергетика
Россия опустилась на третье место по объему добычи нефти
Россия в ноябре опустилась на третье место по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, уступив США и Саудовской Аравии, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).
Обновлено вчера в 08:24
Энергетика
МВФ понизил прогноз по цене на нефть в 2019-2020 годах
Как говорится в январском докладе организации World Economic Outlook, цена барреля нефти в 2019 году составит $58,95, в 2020 году – $58,74 за баррель.
Обновлено вчера в 08:55
Энергетика
Белоруссия поднимает тарифы на транспортировку российской нефти
С 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку российской нефти по белорусским трубопроводам вырастут на 7,6%. Об этом сообщили представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:31
Энергетика
«Газпром нефть» разлилась по губе
Правительство утвердило лицензию на Южно-Обский участок Премьер Дмитрий Медведев утвердил предоставление лицензии на разведку и добычу ООО "Газпром нефть шельф" (структура "Газпром нефти") на Южно-Обский участок в акватории Обской губы Карского моря, сообщили "Ъ" в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика
Газпром ответил на просьбы списать долги за газ
Просроченная задолженность выросла на 553 млн "Газпром межрегионгаз Чебоксары" прокомментировал обращение депутата Госсовета Чувашии с просьбой списать нереальную для взыскания задолженность за газ.
Обновлено вчера в 07:28
Энергетика
«РуссНефть» прирастила в 2018 году запасы нефти на 40 млн тонн
Прирост запасов "РуссНефти" в 2018 году составил 39,6 млн тонн нефти, сообщает компания.
Обновлено в 03:59
Энергетика
В Казахстане возник профицит бензина — Минэнерго
В Казахстане возникла угроза заполнения всех резервуаров бензином из-за его профицита, заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на заседании правительства, сообщает 22 января агентство «Казинформ».
Обновлено в 02:30
Энергетика
Малый бизнес подставит плечо при строительстве «Северного потока-2»
Обновлено вчера в 12:20
Энергетика
Спекулянты не спешат делать крупные ставки на рост нефти Brent
За неделю до 15 января крупные спекулянты увеличили объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть Brent на 14 759 контрактов (+9%) до 172 905 контрактов, следует из последних данных ICE Futures Europe.
Обновлено 20 января в 15:04
Энергетика
Иран удвоит нефтехимическое производство
Двадцать лет назад Иран едва мог производить нефтехимической продукции на 1 миллиард долларов.
Обновлено вчера в 23:13
Энергетика
Литовская LET продала Финляндии два груза СПГ
Обновлено вчера в 06:10
Энергетика
Поселок Жигалово подготовлен к приему природного сетевого газа
Обновлено вчера в 03:16
Энергетика
Открылся новый филиал «Техноавиа» – в Новом Уренгое
Открылся и полноценно функционирует офис продаж "Техноавиа" в Новом Уренгое – обособленное подразделение ООО "Техноавиа-Югра".
Обновлено в 01:28
Энергетика
В 2018г выручка Росэнергоатома увеличилась на 8%
Выручка Концерна "Росэнергоатом" в 2018 году достигла рекордных 385,8 млрд рублей - на 8% больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:01
Энергетика
«Роснефть» в 2018 году увеличила добычу нефти на 2,9% — до 194,2 млн тонн
«Роснефть» увеличила добычу нефти в 2018 году на 2,9% по сравнению с показателем предыдущего года — до 194,215 млн тонн.
Обновлено вчера в 05:13