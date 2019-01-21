Новак назвал позицию «Нафтогаза» по новому транзитному иску абсурднойЭкономика сегодня 00:57

Напомним, что в минувший понедельник исполнительный директор госкомпании Украины Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» по транзиту к российскому «Газпрому» собирается снизить сумму иска с 12 млрд долларов до 2 млрд долларов, сообщает Infox.

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Энергетика Энергетика Белоруссия поднимает тарифы на транспортировку российской нефти С 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку российской нефти по белорусским трубопроводам вырастут на 7,6%. Об этом сообщили представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

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Энергетика Энергетика Газпром ответил на просьбы списать долги за газ Просроченная задолженность выросла на 553 млн "Газпром межрегионгаз Чебоксары" прокомментировал обращение депутата Госсовета Чувашии с просьбой списать нереальную для взыскания задолженность за газ.

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