Политика
Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»Царьград вчера в 15:56
Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба". По словам министра энергетики Александра Новака, работа с белорусскими коллегами ведется согласно договоренностям.
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Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.
— Александр Новак, российский политикГоворит Москва вчера в 11:28
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Новак назвал форс-мажором вероятность перекрытия Белоруссией трубопровода с нефтью из России
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Новак назвал альтернативу нефтепроводу «Дружба» в случае его перекрытия Белоруссией
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