Новак назвал невыгодным транзит российского газа через УкраинуИзвестия вчера в 12:41

с чего всё началось

Если говорить о существующих маршрутах, которые сегодня используются для транзита российского газа, то украинское направление на сегодняшний день является самим дорогим, там самый высокий тариф установлен: он в два — два с половиной раза выше, чем другие маршруты.

Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих. По его словам, это связано с изношенностью газотранспортной системы Украины (ГТС).

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