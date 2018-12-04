Политика
Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго
Новак назвал необоснованными санкции США против структуры МинэнергоВедомости03:54
Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Ведомости03:54
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Политика
Путин проведет встречу с губернатором Тверской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Обновлено в 05:50
Политика
Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе
Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:49
Политика
Кремль заявил об отсутствии влияния США на беспорядки во Франции
Происходящие во Франции протесты являются исключительно внутренним делом этого государства, и едва ли стоит говорить о каком-либо влиянии США на эти события.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Шойгу сообщил о росте гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД
Озвученные Соединенными Штатами Америки планы по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к нарастанию гонки вооружений.
Обновлено в 05:42
Политика
Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit
Ответ Санчеса-Бордоны касательно Brexit последовал после того, как группа шотландских политиков попросила суд в Люксембурге уточнить, есть ли у Лондона право остановить процесс выхода из ЕС без согласия других европейских государств.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном
Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.
Обновлено в 05:35
Политика
На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения
Журналист отметил, что введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры».
Обновлено в 04:56
Политика
Иран вновь пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе
Соединенные Штаты не смогут помешать Ирану экспортировать нефть, заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе телевизионного выступления.
Обновлено в 05:47
Политика
В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию
"Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.
Обновлено в 04:54
Политика
Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море
Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
Обновлено в 05:44
Политика
Порошенко зарабатывает рейтинг на теме разрыва договора с РФ — Бойко
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что внесённый президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду проект закона о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией предусматривает прекращение действия соглашения с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 05:37
Политика
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко
Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США
Обновлено в 05:22
Политика
Инвесторам игорных зон возместят ущерб
Авторы инициативы предлагают ввести механизм компенсации инвесторам в случае, если они вложили средства в одну из четырех игорных зон РФ, но она была ликвидирована или ее границы были изменены.
Обновлено в 05:48