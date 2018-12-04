Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.

Политика Политика Путин проведет встречу с губернатором Тверской области Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Политика Политика Украина готовит иск в суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев собирается подать иск в Международный суд ООН из-за инцидента в Керченском проливе.

Политика Политика Кремль заявил об отсутствии влияния США на беспорядки во Франции Происходящие во Франции протесты являются исключительно внутренним делом этого государства, и едва ли стоит говорить о каком-либо влиянии США на эти события.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу сообщил о росте гонки вооружений из-за планов США выйти из ДРСМД Озвученные Соединенными Штатами Америки планы по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведут к нарастанию гонки вооружений.

Политика Политика Суд Евросоюза подтвердил право Британии отказаться от Brexit Ответ Санчеса-Бордоны касательно Brexit последовал после того, как группа шотландских политиков попросила суд в Люксембурге уточнить, есть ли у Лондона право остановить процесс выхода из ЕС без согласия других европейских государств.

Армия и оружие Армия и оружие Израильские военные начали операцию на границе с Ливаном Израильские военные объявили о начале операции «Северный щит» с целью обнаружить и уничтожить трансграничные туннели, которые ливанское движение «Хезболла» прокладывает для тайной переброски боевиков на территорию Израиля.

Политика Политика На Украине раскрыли роль Запада во введении военного положения Журналист отметил, что введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве «запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры».

Политика Политика Иран вновь пригрозил заблокировать поставки нефти в Персидском заливе Соединенные Штаты не смогут помешать Ирану экспортировать нефть, заявил иранский президент Хасан Роухани в ходе телевизионного выступления.

Политика Политика В «Роскосмосе» рассказали об информационной атаке на компанию "Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации.

Политика Политика Курц назвал приоритетной целью снижение напряженности между ЕС и РФ Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за нормализацию отношений с Россией.

Армия и оружие Армия и оружие Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот и корабли НАТО в Черное море приведет к резкому обострению конфликта, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.

Политика Политика Порошенко зарабатывает рейтинг на теме разрыва договора с РФ — Бойко Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря стало известно, что внесённый президентом Украины Петром Порошенко в Верховную раду проект закона о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией предусматривает прекращение действия соглашения с 1 апреля 2019 года.

Политика Политика Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко Уполномоченная Верховной рады по правам человека, народный депутат Людмила Денисова потеряла сознание в ходе выступления президента страны Петра Порошенко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Армия и оружие Армия и оружие CNN рассказал о самоубийстве командующего Пятым флотом ВМС США