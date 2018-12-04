Политика

Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго
Rambler News Service
03:43

Минфин США ввел санкции против компании «Промсырьеимпорт» в середине ноября текущего года. В настоящее время «Промсырьеимпорт» является оператором покупки иранской нефти в рамках сделки «нефть в обмен на товары» между Россией и Ираном.
Rambler News Service03:43
с чего всё началось

В Минэнерго назвали необоснованными санкции в отношении «Промсырьеимпорта»

Минэнерго России считает необоснованными санкции США, введенные в отношении структуры Минэнерго - "Промсырьеимпорта", сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
ТАСС03:57

Подробнее о событии

Новак отреагировал на санкции США против структуры Минэнерго

Экономика сегодня05:40

Новак: санкции США к компании «Промсырьеимпорт» нарушают международное право

Вести.Финанс05:30

Санкции США в отношении «Промсырьеимпорт» не обоснованы - глава Минэнерго РФ

Финмаркет04:24

В Минэнерго назвали необоснованными санкции в отношении «Промсырьеимпорта»

ТАСС03:57

Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго

Ведомости03:54

Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго

Rambler News Service03:43

Новак считает санкции США против структуры Минэнерго за поставки иранской нефти в Сирию необоснованными

Financial One03:52
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
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Власти Франции ввели мораторий на рост цен на топливо

Власти Франции приостановили введение новых повышенных цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев на фоне многотысячных протестов по всей стране.
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По словам врио руководителя миграционного главка МВД России Валентины Казаковой, в законопроекте о полномочиях президента России будет прописана упрощенная процедура получения гражданства для граждан Украины, передает РИА "Новости".
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.
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Порошенко назвал условие переноса президентских выборов

Видеозапись мероприятия опубликовал телеканал "112 Украина" Порошенко заверил, что выборы пройдут в намеченную дату — 31 марта 2019 года.
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США поддержали уничтожение Израилем тоннелей «Хезболлы»

Вашингтон выразил поддержку действий Израиля по уничтожению тоннелей ливанского шиитского движения «Хезболла».
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Госдума просит парламенты мира объективно оценить курс Украины

Госдума осуждает провокацию Украины в Керченском проливе и призывает парламенты стран мира осудить деструктивные действия властей Киева.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начали торговые переговоры с Китаем.
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Страны НАТО намерены сохранить присутствие в Черном море

Страны НАТО на министерской встрече в Брюсселе с участием Грузии и Украины подтвердили намерение сохранять присутствие в Черном море, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Путин проведет встречу с губернатором Тверской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
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Путин подписал указ о двух госпремиях

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Суд Тбилиси арестовал шестерых украинцев за незаконное хранение оружия

В Тбилиси суд избрал меру пресечения шестерым гражданам Украины в виде заключения под стражу за незаконное приобретение и хранение оружия.
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Госпогранслужба Украины привела все корабли в боеготовность

Все корабли и катера Госпогранслужбы Украины приведены в полную боевую готовность, сообщил в эфире телеканала UATV глава ведомства Петр Цигикал.
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Шойгу подтвердил информацию о грядущей диверсификации «оборонки»

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Песков переадресовал следствию вопрос о задержанных украинских катерах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос о том, где сейчас находятся украинские катера, задержанные после провокации в Черном море.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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