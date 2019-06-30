Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru вчера в 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти
Коммерсантъвчера в 05:51
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В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
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Япония вернулась к коммерческому лову китов
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Иркутский город Тулун эвакуируют из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области объявили срочную эвакуацию жителей в связи с затоплением. Информация появилась на городском сайте.
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Гороскоп на 28 июня: Рыбы решат срочные дела, а Львы встретят друзей
Рыбам пятницу стоит начать с с быстрых и срочных дел.
Обновлено 27 июня в 11:06
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В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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«Зелёный угол» во Владивостоке напоминает «Тетрис»
Известный во Владивостоке авторынок «Зелёный угол» настолько переполнен, что порой покупатели не могут спокойно пройти между машинами.
Обновлено вчера в 15:02
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Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено вчера в 17:42
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Алибасов набирает трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
"Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".
Обновлено вчера в 16:52
Здоровье
Как навсегда избавиться от папиллом-«висюлек»?
Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий программы "О самом главном": – Папилломы появляются чаще всего у людей с ослабленной иммунной системой (перенёсших инфекционные заболевания, злоупотребляющих алкоголем, беспорядочными половыми контактами и т.д.).
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
Диетологи рассказали о вреде сладостей для будущего детей
По информации доклада французского Агентства санитарной безопасности (Anses), постоянное поедание сладких десертов и напитков приводит к тому, что во взрослом возрасте эти дети будут выбирать еду с повышенным содержанием сахара, передает ТАСС По оценкам специалистов, 75% детей Франции в возрасте четырех лет едят сладкое слишком часто.
Обновлено вчера в 19:50
Наука
Структура белого вещества мозга предсказала удовольствие от музыки
Результаты работы ученых, во-первых, поддерживают уже существующие данные о том, что способность к получению удовольствия от музыки напрямую связана с функциональной связностью между отделами сенсорной системы и системы вознаграждения, а во-вторых, говорят о том, что само удовольствие зависит и от анатомических особенностей головного мозга.
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59