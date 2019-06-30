Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru вчера в 06:39

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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