Энергетика

Новак назвал ключевой фактор для стабильности нефтяного рынкаФАН вчера в 21:07

«При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности», — заявил Новак.
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Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

RT на русскомвчера в 15:59

Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации рынка нефти

ПРАЙМвчера в 14:59

Новак назвал продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности для рынка нефти

ТАССвчера в 05:45

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

Газета.Ruвчера в 06:39

Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти

Коммерсантъвчера в 05:51

Новак сообщил о «консолидированном решении» по продлению сделки ОПЕК+

РБКвчера в 08:54

Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

Ведомостивчера в 05:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество

В Екатеринбурге из-за аварии пропал интернет у одного из крупнейших операторов связи

У жителей Екатеринбурга, которых обслуживает оператор «Инсис», утром 30 июня пропал интернет.
Обновлено в 03:26
Футбол

Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Политика

Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Спорт

Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций

В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика

Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.
Обновлено в 02:11
Теннис

Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Обновлено в 02:26
Общество

Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь

Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.
Обновлено 28 июня в 08:27
Общество

В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в Черное море

США послали в Черное море эсминец "Карни". Корабль направился в Одессу, чтобы принять участие в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze.
Обновлено в 01:18
Здоровье

Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом

Пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Происшествия

В Казахстане на месторождении Тенгиз произошел массовый конфликт

Обновлено в 01:49
Происшествия

В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке

На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте

Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Технологии

Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату

Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве

Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР

Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Футбол

Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона

Сообщается, что "Динамо" готово предложить 13 миллионов евро за Жерсона.
Обновлено вчера в 04:30
Политика

Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в государственный избирком подписи для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске

Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен

Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет

В Москве суббота, 29 июня, стала самым холодным днем за последние 70 лет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено вчера в 17:57
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