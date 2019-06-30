Энергетика
Новак назвал ключевой фактор для стабильности нефтяного рынкаФАН вчера в 21:07
«При текущем уровне неопределенности на мировом рынке скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности», — заявил Новак.
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Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти
Коммерсантъвчера в 05:51
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Общество
В Екатеринбурге из-за аварии пропал интернет у одного из крупнейших операторов связи
У жителей Екатеринбурга, которых обслуживает оператор «Инсис», утром 30 июня пропал интернет.
Обновлено в 03:26
Футбол
Фарфан отреагировал на выход сборной Перу в полуфинал Кубка Америки
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной Перу Джефферсон Фарфан прокомментировал выход национальной команды в полуфинал Кубка Америки 2019 года.
Обновлено в 02:05
Политика
Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Спорт
Российские волейболисты обыграли Китай в Лиге наций
В заключительном матче группового раунда турнира наша команда победила соперников из Китая – 3:0. Наша команда вместе с Бразилией, Ираном, Францией и Польшей вышла в Финал шести.
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп и Ким Чен Ын встретились на межкорейской границе
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в воскресенье в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе.
Обновлено в 02:11
Теннис
Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA
Обновлено в 02:26
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.
Обновлено 28 июня в 08:27
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
США послали в Черное море эсминец "Карни". Корабль направился в Одессу, чтобы принять участие в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze.
Обновлено в 01:18
Здоровье
Более 50 тысяч тюменцев больны диабетом
Пациенты получают полный спектр диагностической помощи и лечения, сообщает региональный департамент здравоохранения.
Обновлено в 02:18
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком.
Обновлено вчера в 14:26
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
На территории Центральной ярмарки Магнитогорска вспыхнул крупный пожар.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Технологии
Проблемное ПО для Boeing 737 MAX писали в Индии за минимальную плату
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Автобус и автомобиль каршеринга столкнулись в Москве
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Боевик «Азова» заявил о наличии «Элерона» у НМ ДНР
Боевики националистического формирования «Азов» (*экстремистская организация, запрещённая в РФ) продолжают заявлять о «сборе доказательств» наличия у НМ ЛДНР российских вооружений.
Обновлено в 00:11
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Сообщается, что "Динамо" готово предложить 13 миллионов евро за Жерсона.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сдал в государственный избирком подписи для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета на Аляске
Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
В подтопленных районах Иркутской области начали проверку из-за роста цен
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
В Москве суббота, 29 июня, стала самым холодным днем за последние 70 лет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено вчера в 17:57