Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:42, Вашингтон
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
Обновлено в 03:30
Автоспорт
Хюлькенберг потеряет всего пять позиций на старте Гран-при Австрии
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг будет оштрафован на пять позиций на стартовой решётке Гран-при Австрии, сообщает GPFans.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Коврове
Врачи диагностировали ожоги до 80% тела у двоих пострадавших при хлопке газа в жилом доме в городе Ковров Владимирской области.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Валенсия» объявила о трансфере Черышева
Обновлено в 05:29
Общество
МЧС спрогнозировало ухудшение ситуации с паводком в Иркутской области
Спасатели готовятся к ухудшению ситуации с паводком в Иркутской области, подъем воды достиг критического уровня и, по прогнозам, будет продолжаться в ближайшие несколько дней.
Обновлено в 05:56
Футбол
Глушаков стал футболистом «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Эксперты рассказали, кому не стоит носить линзы
Линзы рекомендуется обрабатывать правильно. В противном случае имеется риск инфицирования глазной поверхности.
Обновлено в 04:15
Политика
Абэ выступил за увеличение туристического потока из России
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров с лидером России Владимиром Путиным заявил, что поддерживает увеличение туристического потока между двумя странами.
Обновлено в 07:04
Авто
ТОП-5 авто для молодоженов 2019
Обновлено в 07:30
Политика
Трамп решил отменить санкции в отношении Huawei
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент США Дональд Трамп заявил, что позволит американским компаниями заключать контракты по продаже оборудования китайскому производителю Huawei.
Обновлено в 05:43
Политика
Мэй заявила о невозможности нормализации отношений с Россией
Как писала «Метагазета», лидер Консервативной и юнионистской партии, а также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце мая 2019 года объявила, что покинет пост лидера правящей партии 7 июня 2019 года.
Обновлено вчера в 11:09
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие
Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации
Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Москве полиция задержала собравшихся поиграть в волейбол мигрантов
В Москве полицейские задержали около 40 уроженцев Киргизии, которые собрались поиграть в волейбол, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 06:14
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ
Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Интернет
Приложение Chrome для Android скачано более 5 млрд раз
Как стало известно, браузер Google Chrome для Android-устройств преодолел планку в 5 миллиардов установок в Google Play.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки в 18 лет
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Новотроицком городском округе ввели режим ЧС
Обновлено в 07:01
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Политика
Слуцкий отметил важность вопроса отправки Бутиной на родину
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий после телефонного разговора с заключённой в США Марией Бутиной напомнил, как важно не допустить, чтобы её поместили в миграционный центр после освобождения.
Обновлено в 06:46
Авто
Кросс-купе Lada представили на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.
Обновлено в 01:30
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Культура
Курентзис завершит работу в Пермском театре на посту худрука оперой Моцарта
С нового сезона Курентзис прекращает работу в качестве худрука Пермского театра оперы и балета, но остается художественным руководителем Международного Дягилевского фестиваля в Перми, сохраняет за собой право на постановки на пермской сцене одной или нескольких опер в сезон, а также ангажемент на выступления оркестра MusicAeterna.
Обновлено в 05:27