Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации рынка нефти

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Новак назвал ключевой фактор для обеспечения стабильности нефтяного рынка

РБК07:01

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

Газета.Ru06:39

Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти

Коммерсантъ05:51

Новак назвал продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности для рынка нефти

ТАСС05:45

Новак назвал ключевой фактор стабильности рынка нефти

Российская газета10:39
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:49, Вашингтон
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