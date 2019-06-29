Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39

Происшествия В Подмосковье три человека погибли в ДТП В Московской области в крупной автоаварии погибли три человека.

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Происшествия В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.

Общество В Воронеже прошел первый общегородской выпускной Вечером в пятницу, 28 июня, на территории парка «Алые паруса» состоялся первый в истории Воронежа общегородской выпускной.

Общество В ГД внесли проект о запрете рекламы лекарств в детских телепередачах Законопроект о запрете распространения в детских теле- и радиопередачах рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Энергетика Украинские ученые заявили о значительных неразведанных запасах нефти и газа Геологи утверждают о наличии «колоссальных запасов» сланцевого газа, нефти, метана и газогидратов, а наиболее перспективным для освоения является Восточный нефтегазоносный регион.

Политика Климкин назвал главную проблему Украины Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.

Футбол Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Шоу-бизнес Темникова согласилась на детектор лжи в ответ на слова Серябкиной Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти детектор лжи, чтобы доказать, что ее сказанные слова про экс-коллегу по группе Serebro Ольгу Серябкину и продюсера Максима Фадеева были правдой.

Футбол Глушаков стал футболистом «Ахмата» Полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщается на официально странице клуба в твиттере.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Политика Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Верховный суд Украины встал на сторону его партии и она примет участие в выборах в Раду.

Политика Порошенко отреагировал на встречу Путина и Трампа Киев впервые не предупредили о встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, и это «тревожный звонок».

Происшествия Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.

Баскетбол Миротич подпишет контракт с «Барселоной» Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.