Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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