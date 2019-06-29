Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
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Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
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Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов встретился с главой американского финансового ведомства Стивеном Мнучиным, сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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В ночь на 29 июня на Курском вокзале в Москве зарезали человека.
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Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней
Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
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Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ
Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:43
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Путин впервые прокомментировал дело «Рольфа»
Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело "Рольфа".
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Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
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