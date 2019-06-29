Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
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«Нас ждет трудная гонка». Квят прокомментировал провал в квалификации

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Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
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Германия вернет Италии украденную картину голландского художника

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Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех

В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме в Коврове

При хлопке газа в Коврове погиб один человек и 11 пострадали. Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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В Осаке Силуанов и Мнучин провели встречу «на ногах»

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов встретился с главой американского финансового ведомства Стивеном Мнучиным, сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
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«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

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Как антипрививочники спровоцировали эпидемии давно побежденных болезней

Больше всего прививки ценят в Руанде и Бангладеш, где не так давно случилось несколько эпидемий.
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Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
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Регулярное потребление сладких продуктов и напитков детьми ведет к тому, что в будущем, став взрослыми, эти дети также будут предпочитать пищу с повышенным содержанием сахара, предупреждают ученые.
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Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
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Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал дело "Рольфа".
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В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

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Офицер пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ начали минировать территорию в районе города Счастье.
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