Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие
Обновлено в 11:37
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия
На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото
Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Общество
Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов
Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
Обновлено в 17:30
Политика
Путин поручил Мутко контролировать ликвидацию наводнения под Иркутском
В правительстве будет создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 16:46
Театры
Роували может стать приглашенным дирижером Пермского оперного театра
Молодой финский дирижер Сантту-Матиас Роували может стать главным приглашенным дирижером Пермского театра оперы и балета.
Обновлено в 15:06
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:40
Политика
Президент Кипра перенес операцию после перелома бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис успешно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая получил перелом бедра.
Обновлено в 17:45
Экономика
Восход «Меркурия»: в России ожидается сырный кризис
С 1 июля в России вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация молочных продуктов.
Обновлено в 01:00
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев разошлись в оценке слов президента США Дональда Трампа, который в эфире телеканала «Россия 24» назвал российского лидера Владимира Путина «прекрасным парнем».
Обновлено в 17:46
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
Обновлено в 17:57
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено в 16:35
Автоспорт
Стартовала квалификация на Гран-при Австрии
На гран-при Австрии началась квалификация. Россиянин Даниил Квят из «Торро Росо» в третьей практики свободных заездов стал десятым.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Названы самые распространенные у домашних кошек заболевания
В большинстве случаев на приеме у врача оказываются сфинксы, мейн-куны и бенгальские кошки.
Обновлено в 09:19
Общество
Уровень воды в иркутском Тулуне начал снижаться
В городе Тулун Иркутской области, пострадавшем от паводка, уровень воды снизился на 10 сантиметров до 13,38 метров, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Обновлено в 11:34
Политика
Путин рассказал о месте либерализма в мире
Российский лидер Владимир Путин считает, что в современном мире либерализм не имеет права на абсолютное доминирование и диктат.
Обновлено 27 июня в 18:24
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Общество
Кадастровые споры набирают обороты
На предоставление бесплатных услуг по межеванию могут рассчитывать жители некоторых регионов, которые вошли в Федеральную целевую программу развития единой системы кадастрового учета.
Обновлено в 17:05