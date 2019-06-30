Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено в 21:25
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
По данным МЧС, в результате ЧС в Иркутской области пострадали 353 человека, 97 госпитализированы.
Обновлено в 17:36
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено в 07:20
Происшествия
Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике
Небольшой самолет, на борту которого находились четыре человека, пропал с радаров в Доминиканской Республике 29 июня.
Обновлено в 20:22
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Медики назвали 5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств
Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
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Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Здоровье
Yle (Финляндия): когда финну стоит задуматься о своем отношении к спиртному? (Yle)
Теппо Уотинен (Teppo Uotinen) — бывший алкоголик, который помогает зависимым от алкоголя финнам побороть пагубную привычку.
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Авто
В США выставили на продажу редчайший Porsche 911
Автосалон Duffy’s Classic Cars в городе Сидар-Рапидс штата Айова (США) выставил на продажу Porsche 911, доработанный в немецком тюнинг-ателье Strosek.
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Музыка
Вышла новая песня Уитни Хьюстон
Премьера песни Уитни Хьюстон "Higher Love" состоялась 27 июня 2019 года.
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Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-класса в России
Обновлено в 16:01
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено в 21:01
Здоровье
Семеро курян отравились грибами
Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Хоккей
Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обменял нападающего Фила Кессела в "Аризону". Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".
Обновлено в 20:22
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель найти свое место на саммите G20
Президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на саммите G20 заметил растерянность немецкого лидера и подсказал, что она идет не в ту сторону.
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Политика
Путин ответил на обращение Зеленского по украинским морякам
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в японской Осаке прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, попросившего отпустить задержанных после провокации в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 03:48
Общество
Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка начались в Иркутской области
Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей.
Обновлено в 20:34
Политика
Порошенко прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшиеся в рамках саммита G20 в Осаке, вызвали негативную реакцию экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 17:46
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
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Армия и оружие
ЛНР обвинила Киев в минировании поселка в Донбассе
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Спорт
Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39