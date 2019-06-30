Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

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Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

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Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

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Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти

Коммерсантъ05:51

Новак назвал продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности для рынка нефти

ТАСС05:45

Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации рынка нефти

ПРАЙМ14:59
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
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Самолет пропал с радаров в Доминиканской Республике

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Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
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В Сочи открыли памятник погибшим при крушении Ту-154 над Черным морем

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В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
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Клуб НХЛ «Питтсбург» обменял Кессела в «Аризону» на Гальченюка

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" обменял нападающего Фила Кессела в "Аризону". Об этом сообщает пресс-служба "Питтсбурга".
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Порошенко прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшиеся в рамках саммита G20 в Осаке, вызвали негативную реакцию экс-президента Украины Петра Порошенко.
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