Энергетика
Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39
Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Кожевникова вступилась за Темникову в конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:35
Транспорт
В Иркутской области паводок затопил федеральную трассу «Сибирь»
В Иркутской области под воду ушло шесть километров федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Губернатор: Тульская область примет 100 детей из Приангарья
О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 21:45
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Право на удлиненный отпуск, например, продолжительностью 56 календарных дней, имеют руководители и работники образовательных учреждений.
Обновлено в 22:00
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Общество
Крупнейший в мире аэропорт возвели в Пекине
Обновлено в 22:45
Общество
Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления
Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Наука
Учёные выяснили, что люди чувствуют перед смертью
Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Происшествия
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
Пожар произошел на центральной городской ярмарке на улице Грязнова, 57.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено в 22:25
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
Обновлено в 22:43
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
Армия Турции нанесла удар по позициям в Сирии
Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе.
Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Авто
УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»
Обновлено в 19:24
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено в 20:05
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Футбол
Зидан хочет, чтобы Кейлор Навас покинул «Реал»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на вратаря Кейлора Наваса, сообщают испанские СМИ.
Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Новая беременность? Мария Порошина создала интригу в Сети
Обновлено в 22:00
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Обновлено в 16:52
Политика
Трамп подшутил над принцем Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на саммите G20 в Японии.
Обновлено в 22:09
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51