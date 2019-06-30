Энергетика

Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынкаГазета.Ru 06:39

Продление сделки ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает РИА "Новости".
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Новак назвал ключ к стабильности нефтяного рынка

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Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации рынка нефти

ПРАЙМ14:59

Новак сообщил о «консолидированном решении» по продлению сделки ОПЕК+

РБК08:54

Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти

RT на русском15:59

Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти

Коммерсантъ05:51

Новак назвал продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности для рынка нефти

ТАСС05:45

Новак назвал соглашение ОПЕК+ ключевым фактором стабильности на рынке нефти

Ведомости05:31
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
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Как оказалось, значительная часть людей испытывает схожие ощущения в такие моменты.
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«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили и депутат Верховной Рады Олег Ляшко вступили в словесную перепалку, устроив скандал в прямом эфире канала "НАШ".
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Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
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Армия и оружие

Армия Турции нанесла удар по позициям в Сирии

Военнослужащие турецкой армии атаковали позиции на территории Сирии, с которых до этого наносились удары по наблюдательному пункту в Идлибе.
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Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
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Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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