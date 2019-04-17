Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»RT на русском 10:02
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
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Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен. Мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объёмов погрузки через морские порты.
— Александр Новак, российский политикГоворит Москва 11:28
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