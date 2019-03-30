Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуруГазета.Ru вчера в 03:00

Правительство планирует направить на развитие электросетевой инфраструктуры России не менее 250 млрд рублей к 2024 году. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая на правительственной комиссии по электроэнергии в рамках Красноярского экономического форума.

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС. Как отмечается, он сообщил об этом во время выступления на Красноярском экономическом форуме.

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