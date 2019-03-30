Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуруГазета.Ru 03:00

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС. Как отмечается, он сообщил об этом во время выступления на Красноярском экономическом форуме.
Читать в источнике
с чего всё началось

На развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году могут направить 250 млрд рублей

Правительство планирует направить на развитие электросетевой инфраструктуры России не менее 250 млрд рублей к 2024 году. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая на правительственной комиссии по электроэнергии в рамках Красноярского экономического форума.
ТАСС02:13

Подробнее о событии

В России на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году могут направить 250 млрд рублей

Реальное время03:59

Правительство направит 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры

Коммерсантъ03:57

Новак назвал сумму инвестиций в электросети

News.ru02:37

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Газета.Ru03:00

Новак назвал возможную сумму вложений в развитие электросетевой инфраструктуры в России

RT на русском02:59

Новак назвал ожидаемый объем инвестиций в электросетевой комплекс России до 2024 года

Rambler News Service03:14

На развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году могут направить 250 млрд рублей

ТАСС02:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Происшествия

Причиной крушения Boeing в Эфиопии назвали ошибку электроники

Обновлено вчера в 11:41
Единоборства

Корешков одолел Джаспера на турнире Bellator 219

Российский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Корешков нанес поражение американцу Майку Джасперу в рамках турнира Bellator 219, проходившего в городе Темекула (штат Калифорния, США).
Обновлено в 01:21
Футбол

Тульский «Арсенал» одолел «Крылья Советов»

29 марта 2019 года состоялся матч чемпионата России по футболу между тульским "Арсенал" и "Крыльями Советов".
Обновлено в 03:58
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Авто

Названы самые популярные хэтчбеки и лифтбеки в России

По подсчетам аналитиков в прошлом году в России было реализовано 246,3 тыс. новых легковых автомобилей в кузовах «хэтчбек» и «лифтбек».
Обновлено в 03:03
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Общество

Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата

Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Гаджеты

Microsoft возобновила работу над сгибающимся смартфоном Surface Phone

Складное устройство Microsoft, которое различные источники называли Project Andromeda и Surface Phone, находится в разработке довольно давно.
Обновлено в 02:42
Энергетика

«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
Здоровье

Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты

Взломав сотни адресов, мошенники могут собрать неплохой куш.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Китайские патрульные корабли вошли в «спорные воды» Японии

Четыре патрульных корабля морской полиции Китая друг за другом зашли в Восточно-Китайское море в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао).
Обновлено в 03:35
Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Кадыров пообещал новую «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП мужчине

Обновлено в 02:49
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие

Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено вчера в 17:40
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Политика

Медведев высказался против беспредела в Интернете

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что представителям власти необходимо быть готовыми к критике со стороны пользователей Сети.
Обновлено вчера в 08:42
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Обновлено вчера в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное