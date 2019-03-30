Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуруГазета.Ru 03:00
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС. Как отмечается, он сообщил об этом во время выступления на Красноярском экономическом форуме.
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Правительство планирует направить на развитие электросетевой инфраструктуры России не менее 250 млрд рублей к 2024 году. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая на правительственной комиссии по электроэнергии в рамках Красноярского экономического форума.ТАСС02:13
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Новак назвал ожидаемый объем инвестиций в электросетевой комплекс России до 2024 года
Rambler News Service03:14
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