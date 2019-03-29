Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Экономика
Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн
Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Технологии
VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов
Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Технологии
Bitfinex и EOS запустят новую биржу
Команда новой биржи заявила, что смарт-контракты для EOSfinex были созданы самостоятельно, но прошли тщательную проверку аудиторами из EOS Argentina.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Экономика
Минстрой РФ озабочен тем, что банки мало взаимодействуют с застройщиками
Минстрой РФ обеспокоен уровнем готовности банков к переходу на проектное финансирование при возведении жилья, большинство уполномоченных банков не взаимодействуют с застройщиками, заявил замминистра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:32
Спорт
Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей
Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Финансы
ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Культура
Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Технологии
Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность
Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт
Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 04:19
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Американские сенаторы предложили наказать Турцию за покупку С-400
Турция не сможет получить истребители, если не откажется от сделки с Россией по покупке систем ПВО С-400 «Фаворит».
Обновлено в 04:07
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Чистая прибыль НМТП за 2018 год снизилась на 43%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2018 год составил 140,2 млн тонн, в том числе: 100,5 млн тонн наливных грузов, 17,6 млн тонн навалочных грузов, 15 млн тонн генеральных грузов, 6,1 млн тонн (620 тыс. TEU) грузов в контейнерах и около 1 млн тонн прочих грузов.
Обновлено в 05:38
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Интернет
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом
Пара пробыла в браке примерно 4 года. Вскоре после развода певица закрутила роман с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.
Обновлено в 08:08
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Футбол
Женская сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга женских сборных. Российская команда осталась на 25-м месте.
Обновлено в 07:47
Авто
Volvo запускает сервис аренды автомобилей по подписке в России
Volvo Car Russia запускает сервис годовой подписки на аренду автомобиля.
Обновлено в 06:18
Политика
Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55