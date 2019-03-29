Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак пообещал, что «Северный поток-2» введут в строй вовремя

Московский Комсомолец07:07

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Российская газета05:54

Новак уверен, что Дания не сможет повлиять на сроки строительства «Северного потока - 2»

ТК Звезда05:15

Что вынудит Данию выдать разрешение на «Северный поток — 2»

Rambler News Service06:31

Новак оценил затягивание Данией согласования «Северного потока - 2»

Газета.Ru05:16

Новак оценил возможности Дании затянуть сроки запуска «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:43

Новак рассказал о реализации СП-2, «Арктике» и венесуэльской нефти

Вести.Ru05:34
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Экономика

Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Технологии

VyprVPN отказался подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в РФ информации для ограничения доступа своих пользователей к сайтам, которые в нём указаны, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании-разработчика "Golden Frog" Сандей Йокубайтис (Sunday Yokubaitis).
Обновлено вчера в 17:24
Технологии

Bitfinex и EOS запустят новую биржу

Команда новой биржи заявила, что смарт-контракты для EOSfinex были созданы самостоятельно, но прошли тщательную проверку аудиторами из EOS Argentina.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Экономика

Минстрой РФ озабочен тем, что банки мало взаимодействуют с застройщиками

Минстрой РФ обеспокоен уровнем готовности банков к переходу на проектное финансирование при возведении жилья, большинство уполномоченных банков не взаимодействуют с застройщиками, заявил замминистра строительства и коммунального хозяйства Никита Стасишин.
Обновлено в 07:32
Спорт

Доходы Союза биатлонистов России в 2019 году составят 128 млн рублей

Союз биатлонистов России (СБР) обнародовал бюджет на 2019 год, его доходная часть составит 128,05 млн рублей.
Обновлено в 04:13
Финансы

ЦБ РФ установил официальные курсы доллара и евро на 30 марта

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 30 марта, составляет 64,7347 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:18
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет

Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание народный артист РФ Пореченкову Михаилу Евгеньевичу», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Армия и оружие

ВСУ продвигаются вперёд и окапываются в районе Горловки

Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Истребитель Су-57 получит экспортный паспорт

Документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57, почти согласованы, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в авиационной отрасли.
Обновлено в 04:19
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Авто

Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье

Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Американские сенаторы предложили наказать Турцию за покупку С-400

Турция не сможет получить истребители, если не откажется от сделки с Россией по покупке систем ПВО С-400 «Фаворит».
Обновлено в 04:07
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Экономика

Чистая прибыль НМТП за 2018 год снизилась на 43%

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2018 год составил 140,2 млн тонн, в том числе: 100,5 млн тонн наливных грузов, 17,6 млн тонн навалочных грузов, 15 млн тонн генеральных грузов, 6,1 млн тонн (620 тыс. TEU) грузов в контейнерах и около 1 млн тонн прочих грузов.
Обновлено в 05:38
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Интернет

«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев Mediascope заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Кети Топурия впервые рассказала, почему рассталась с Гуфом

Пара пробыла в браке примерно 4 года. Вскоре после развода певица закрутила роман с рэпером Алексеем Долматовым, более известным как Гуф.
Обновлено в 08:08
Общество

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Футбол

Женская сборная России сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга женских сборных. Российская команда осталась на 25-м месте.
Обновлено в 07:47
Авто

Volvo запускает сервис аренды автомобилей по подписке в России

Volvo Car Russia запускает сервис годовой подписки на аренду автомобиля.
Обновлено в 06:18
Политика

Стало известно, почему Путин против строительства ВСМ Москва-Казань

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.
Обновлено в 03:55
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