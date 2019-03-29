Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета вчера в 05:54

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак оценил действия Дании относительно «Северного потока - 2»

Газета.Ruвчера в 13:08

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Российская газетавчера в 05:54

Новак оценил возможности Дании затянуть сроки запуска «Северного потока – 2»

Взгляд.рувчера в 04:43

Что вынудит Данию выдать разрешение на «Северный поток — 2»

Rambler News Serviceвчера в 06:31

Новак: поправки к газовой директиве ЕС не повлияют на «Северный поток — 2»

РИА Новостивчера в 05:27

Новак: затягивание Данией согласования «Северного потока - 2» не скажется на его сроках

ТАССвчера в 05:05

Новак рассказал о реализации СП-2, «Арктике» и венесуэльской нефти

Вести.Ruвчера в 05:34
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Армия и оружие

Новый самолет Ил-112В совершил первый полет

Обновлено в 06:30
Общество

Минтруд предложил доплачивать за стресс на работе

Министерство труда и социальной защиты выступило с предложением ввести доплаты сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе.
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Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
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Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин ответил подписчику в своем микроблоге на украинском языке.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Авто

Новые шины на лето: 7 моделей на все случаи жизни

Недалеко от завода и полигона растут гевеи – основной источник природного каучука, который присутствует в каждой шине.
Обновлено в 03:02
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский. Об этом в своем Facebook сообщила его коллега Вероника Куцылло.
Обновлено вчера в 17:53
Космос

Стало известно, когда Марс превратился в пустыню

Ученые предположили, что климат на Марсе колебался между сухими и влажными циклами, но что способствовало их смене, до сих пор остается неизвестным.
Обновлено 28 марта в 05:20
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено вчера в 04:39
Спорт

Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР

Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров оставил Матильде больше половины совместного имущества

При разводе Шнуров оставил супруге больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 02:24
Общество

Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное

В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.
Обновлено в 06:25
Игры

Авторы The Sinking City переделали Путина в Ктулху

Приключенческий ужастик The Sinking City готовится к релизу, 27 июня она выйдет на PS4, Xbox One и РС (только в Epic Games Store).
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом

Обновлено в 07:05
Общество

Остров Комодо в Индонезии будет закрыт для туристов с января 2020 года

Обновлено вчера в 16:38
Политика

Саакашвили рассказал про свой отказ от жевания галстука

Обновлено в 06:13
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Машина влетела в остановку в Нижнем Новгороде

Обновлено в 06:47
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Теннис

Роджер Федерер в 50-й раз вышел в финал турнира серии Masters

Обновлено в 03:29
Авто

Lexus анонсировал премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие

Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием

По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
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