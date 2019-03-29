Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета вчера в 05:54
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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