Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Российская газета05:54

Новак оценил возможности Дании затянуть сроки запуска «Северного потока – 2»

Взгляд.ру04:43

Что вынудит Данию выдать разрешение на «Северный поток — 2»

Rambler News Service06:31

Новак: поправки к газовой директиве ЕС не повлияют на «Северный поток — 2»

РИА Новости05:27

Новак оценил затягивание Данией согласования «Северного потока - 2»

Газета.Ru05:16

Новак: затягивание Данией согласования «Северного потока - 2» не скажется на его сроках

ТАСС05:05

Новак рассказал о реализации СП-2, «Арктике» и венесуэльской нефти

Вести.Ru05:34
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Обновлено в 02:48
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G

В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян

Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Авто

УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Кино

Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в военной драме «1917»

Главные роли в военной драме сыграют Джордж МакКей и Дин-Чарльз Чепмен.
Обновлено в 05:00
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия

ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года

ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Общество

Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве

В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика

Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Культура

Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ

Обновлено в 07:06
Политика

Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ

Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Реал» опережает «Барселону» в споре за Йовича

Ранее в споре за сербского бомбардира лидировала "Барселона", однако расстановка сил изменилась после встречи агента игрока Фали Рамадани с гендиректором "галактикос" Хосе Анхелем Санчесом.
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Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
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Глава «Молодой гвардии» Забайкалья объяснила снимки в нижнем белье

Выяснилось, что глава забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева два года назад выложила серию откровенных фотографий.
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Шоу-бизнес

Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star

В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.
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После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Экономика

В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
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В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
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Игры

Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх

Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
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