Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Общество
Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь
Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Весной на военную службу призовут 135 тысяч россиян
Весной 2019 года на военную службу в России призовут 135 тысяч человек, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на брифинге.
Обновлено в 09:17
Авто
УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»
Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Кино
Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт сыграют в военной драме «1917»
Главные роли в военной драме сыграют Джордж МакКей и Дин-Чарльз Чепмен.
Обновлено в 05:00
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия
ФСБ прослушивала Михаила Абызова два года
ФСБ прослушивала телефонные разговоры бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 01:31
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Завершающий этап госиспытаний ЗРК «Витязь» проходит на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит завершающий этап государственных испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь".
Обновлено в 09:37
Политика
Медведев признал проблему гендерной дискриминации в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что проблема гендерной дискриминации в России стоит более остро, чем в ряде других стран, и призвал решать этот вопрос.
Обновлено в 09:21
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Политика
Россия пригласила Украину на заседание глав МИД СНГ
Россия направила главе МИД Украины Павлу Климкину приглашение на заседание Совета министров иностранных дел стран (СМИД) Содружества Независимых Государств (СНГ).
Обновлено в 05:13
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Реал» опережает «Барселону» в споре за Йовича
Ранее в споре за сербского бомбардира лидировала "Барселона", однако расстановка сил изменилась после встречи агента игрока Фали Рамадани с гендиректором "галактикос" Хосе Анхелем Санчесом.
Обновлено в 04:14
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Общество
Глава «Молодой гвардии» Забайкалья объяснила снимки в нижнем белье
Выяснилось, что глава забайкальского отделения «Молодой гвардии» Ульяна Путинцева два года назад выложила серию откровенных фотографий.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star
В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.
Обновлено в 07:03
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
В ПФР напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Наука
Ученые встроили контрацептивы для женщин в украшения
Вещества для гормональной контрацепции в форме пластырей станут частью ювелирных украшений для женщин.
Обновлено в 06:00
Игры
Медведев возмутился недостоверностью истории в иностранных видеоиграх
Иностранные разработчики компьютерных игр регулярно допускают неточности при воссоздании исторических сюжетов, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:17