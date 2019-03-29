Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Экономика
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Происшествия
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Технологии
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Финансы
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Общество
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Футбол
Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду
Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
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Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси заявил, что принял неверное решение, переехав в Россию.
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Космос
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев рассказал, почему необходимо проводить исследования Луны.
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено в 08:38
Спорт
Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ
Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
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Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено в 08:34
Происшествия
ФСБ в Крыму раскрыла сеть подпольных казино, задержаны 14 человек
Сотрудники ФСБ совместно с МВД раскрыли в Крыму деятельность сети подпольных игровых клубов.
Обновлено в 13:01
Финансы
Долги россиян приблизились к историческому рекорду
Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus представит на апрельском автосалоне в Шанхае таинственную модель «нового уровня».
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Наука
На Мадагаскаре нашли пять новых видов мини-лягушек
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Обновлено в 08:20
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
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Спецпредставитель США допустил санкции против России из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что в ответ на действия России в Венесуэле Вашингтон может предпринять ряд мер, в том числе ввести санкции.
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Политика
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