Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
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