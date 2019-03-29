Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.

Спорт Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.

Шоу-бизнес Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.

Экономика ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

Экономика Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.

Политика Медведев исключил регулирование интернета в России по модели Китая Премьер-министр РФ подчеркнул, что в интернете должны соблюдаться моральные и юридические правила Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские чиновники не должны возмущаться критике власти в социальных сетях, а также сообщил, что РФ не планирует внедрять систему регулирования в сети интернет по модели Китая.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием Известная ведущая Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь Ольгу с 19-летием, опубликовав ее черно-белое фото в своем микроблоге Instagram.

Общество Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.

Экономика С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.

Происшествия Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.

Происшествия Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.

Происшествия В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.

Спорт Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали» Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.

Армия и оружие В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.

Армия и оружие Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.

Наука Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.

Происшествия Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.

Экономика «Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.

Финансы Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.