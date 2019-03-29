Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Общество
В Крыму родились редкие белые львята
Обновлено в 07:32
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Шоу-бизнес
Егор Крид прокомментировал слух об уходе из Black Star
В Сети уже несколько дней обсуждают слухи о том, что Егор Крид собирается покинуть лейбл Black Star.
Обновлено в 07:03
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Экономика
Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Политика
Медведев исключил регулирование интернета в России по модели Китая
Премьер-министр РФ подчеркнул, что в интернете должны соблюдаться моральные и юридические правила Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские чиновники не должны возмущаться критике власти в социальных сетях, а также сообщил, что РФ не планирует внедрять систему регулирования в сети интернет по модели Китая.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева трогательно поздравила дочь Ольгу с 19-летием
Известная ведущая Лариса Гузеева трогательно поздравила свою дочь Ольгу с 19-летием, опубликовав ее черно-белое фото в своем микроблоге Instagram.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Экономика
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Финансы
ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году до $63,3 млрд
В январе ЦБ оценивал чистый отток капитала из России в $67,5 млрд.
Обновлено в 10:25
Происшествия
Мину времен ВОВ обнаружили на стройплощадке в Москве
Находку сделали рабочие-строители по адресу: Складочная улица, вл. 6. Как сообщает агентство «Москва», обнаруженным предметом оказалась мина времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:20
Политика
США подготовили новые санкции против России
США подготовили санкции против России.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне
В Балтасинском районе Татарстана восемь детей госпитализировали в больницу после занятия в бассейне. Об этом сообщает минздрав республики.
Обновлено в 10:30
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Спорт
Павел Ростовцев: «Спортсмены, которые готовились по планам Хованцева, абсолютно ничего не показали»
Трехкратный чемпион мира и бывший тренер женской сборной России по биатлону Павел Ростовцев подвел итоги международного сезона для российской команды.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО
Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Минобороны показало ослепляющий и вызывающий галлюцинации щит
Как рассказали военные «Российской газете», он способен ослепить врага и может вызвать галлюцинации.
Обновлено в 09:48
Наука
Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя
Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Виновник смертельного ДТП сдался полиции по требованию Кадырова
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, виновник ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе, пришел в полицию с повинной после требования главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 06:17
Экономика
«Россети» направят 3 миллиарда рублей на цифровизацию Сибири
Прибыль компании «МРСК Сибири» в 2018 году составила сумму в 0,8 миллиарда рублей, потери электроэнергии в сетях снизились до 7,81 процента, а средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 21,4 процента.
Обновлено в 11:00
Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пику
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге
Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53