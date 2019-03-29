Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за ДанииРоссийская газета 05:54

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года. Такое мнение выразил журналистам на Красноярском экономическом форуме министр энергетики РФ Александр Новак.
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

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Новак: затягивание Данией согласования «Северного потока - 2» не скажется на его сроках

ТАСС05:05

Что вынудит Данию выдать разрешение на «Северный поток — 2»

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
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