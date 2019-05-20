Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеГазета.Ru 07:35
В результате по итогам апреля 2019 года члены ОПЕК + выполнили соглашение на 168%, в марте - на 139%. Похожая ситуация складывалась в прошлом году: к лету 2018 года на фоне резкого спада добычи в Венесуэле и ожидания американских санкций в отношении Тегерана на рынке возникла угроза дефицита нефти.
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Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом
Эхо Москвывчера в 13:30
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