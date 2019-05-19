Энергетика
Новак допустил возможность дефицита нефти на мировом рынкеКомсомольская правда вчера в 16:44
Министерство энергетики РФ не исключает возможности возникновения дефицита нефти на мировом рынке этим летом на фоне роста спроса. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+. По его словам, в предыдущие годы спрос увеличивался.
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Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом
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