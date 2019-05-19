Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК 14:13
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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Дефицит на рынке летом возможен и спрос вырастет как в предыдущие годы, он обычно растет относительно зимнего периода на 2 миллиона баррелей в сутки. Надо оперативно реагировать, чтобы не допустить дефицит.
— Александр Новак, российский политикПРАЙМ 13:42
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