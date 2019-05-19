Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК вчера в 14:13

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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Новак спрогнозировал дефицит нефти

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В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
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В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
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