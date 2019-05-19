Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК вчера в 14:13
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом
Эхо Москвывчера в 13:30
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