Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК вчера в 14:13

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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