Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК вчера в 14:13

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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Новак спрогнозировал дефицит нефти

URA.Ruвчера в 15:32

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

РБКвчера в 14:13

Новак: Минэнерго не меняет прогноз по добыче нефти из-за загрязнения трубопровода «Дружба»

ТАССвчера в 13:18

Министерство энергетики России не исключает дефицита нефти на мировых рынках уже этим летом

Эхо Москвывчера в 13:30

Новак не исключил дефицита нефти на рынке летом при росте спроса

RT на русскомвчера в 13:22

Минэнерго не исключило возникновения дефицита нефти на мировом рынке

Известиявчера в 14:06

Рынок нефти подвержен влиянию очень большого количества факторов - Новак

Финмаркетвчера в 09:38
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Хоккей

Воробьев: Поражение от Швеции не имеет значения

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что поражение от Швеции в рамках Евротура первого мая не имеет значения в преддверии игры на чемпионате мира.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Общество

Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников

Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.
Обновлено в 07:07
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Общество

Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
Обновлено в 06:38
Политика

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена «всех на всех»

Глава российского МИД Сергей Лавров уверен, что присягнувшему сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы начать разговор по вопросу о Минских соглашениях с положения об обмене пленными по принципу "всех на всех".
Обновлено в 09:59
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши

На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Прокуратура обжаловала приговор футболистам Павлу Мамаеву, Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому, вынесенный Пресненским судом по делу о двух драках в центре Москвы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.
Обновлено в 08:18
Политика

Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
Единоборства

Александр Емельяненко согласился драться против Харитонова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко согласился на поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 11:07
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Кино

Время тяжеловесов: в Каннах показали картины Альмодовара и Малика

Обновлено в 09:40
Происшествия

В Таджикистане подавили бунт в колонии строгого режима

В Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана сообщили, что установили организаторов бунта в колонии строго режима в городе Вахдат неподалёку от Душанбе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля

Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля Телеведущая вновь оголилась.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Россия выступает посредником между США и Ираном, сообщил источник в Ираке

Россия наряду с еще пятью странами выступает посредником в урегулировании конфликта между США и Ираном, заявил РИА Новости близкий к премьер-министру Ирака источник.
Обновлено в 12:45
Общество

Депутаты ГД вернули на доработку закон об оружии

Первый зампред Комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат от фракции «Единая Россия» Эрнест Валеев сообщил, что законопроект вернули на доработку.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Футбол

Сергей Игнашевич может возглавить «Оренбург»

Бывший защитник сборной России, московских ЦСКА и "Локомотива" 39-летний Сергей Игнашевич может возглавить футбольный клуб российской премьер-лиги "Оренбург".
Обновлено в 11:05
Транспорт

РЖД сменила начальника Московской железной дороги

Начальником Московской железной дороги (МЖД, филиал ОАО РЖД) назначили возглавлявшего специальное управление РЖД Михаила Глазкова, сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 10:52
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
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