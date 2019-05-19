Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынкеРБК вчера в 14:13

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти. Подобный сценарий в беседе с журналистами по итогам заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не исключил российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
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Новак спрогнозировал дефицит нефти

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Рынок нефти подвержен влиянию очень большого количества факторов - Новак

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В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

Обновлено в 11:09
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Премьер-министр Украины подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку с 22 мая.
Обновлено в 11:02
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В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

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Посольство направило ноту в британский МИД после публикаций о Солсбери

«В связи с последней публикацией «Гардиан» посольство направляет очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть содержащуюся в ней информацию», — отмечается на сайте диппредставительства в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 10:35
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
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Забор на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор вокруг стройплощадки храма на месте сквера в Екатеринбурге, строительство которого вызвало протесты в городе, снесут в ближайшее время «ради мира и согласия».
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Из-за бренда «Универ» телеканал ТНТ судится с экс-мэром Волгограда

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Политика

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Подавший в отставку глава МИД Украины Павел Климкин поддержал инициативу украинского президента Владимира Зеленского о предоставлении второго гражданства.
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Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
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Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке

Уточняется, что USS Florida — вторая подводная лодка американского флота, в составе команды которой присутствуют женщины — на момент скандала их было 32 из 173 членов экипажа.
Обновлено в 06:40
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Политика

Владимир Зеленский официально стал президентом Украины

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Футбол

Кларк возглавил сборную Шотландии

Кларк был признан лучшим тренером в шотландском премьершипе. Под его руководством "Килмарнок" занял третье место в чемпионате.
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Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
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Фрейя Зильбер устроила разгром в квартире Марии Шукшиной

Обновлено в 09:21
Происшествия

В Серпухове три человека погибли при взрыве на АЗС

При проведении сварочных работ на АЗС в подмосковном Серпухове погибли три человека, еще один пострадал.
Обновлено в 10:12
Политика

Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского

Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.
Обновлено в 06:59
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Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Футбол

Лидер «Манчестер Сити» может уйти в «Баварию»

Трансфер Тадича может обойтись "Ман Сити" и "Баварии" в 30 млн евро Сам Сане не против перехода в "Баварию", но при этом он также не исключает того, что останется в "Манчестер Сити".
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Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак после объявления о своей отставке опубликовал фотоколлаж с разрушенным Кремлем.
Обновлено в 11:10
Энергетика

В Европе отказались платить России за «грязную» нефть

Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.
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Общество

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
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Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
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Авто

В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом

Обновлено в 08:08
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