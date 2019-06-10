Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10
25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 08:47, Ашберн
Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Экономика
Минфин не намерен распространять лимиты на все аукционы по размещению ОФЗ
Минфин РФ не собирается устанавливать в дальнейшем лимиты на всех аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
Обновлено в 07:57
Политика
Путину доложили о деле Голунова
Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Общество
Газеты РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» продают за 15 тысяч рублей
На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике
В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Общество
Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России
Обновлено в 07:45
Футбол
Мамаеву отказали во встрече с детьми
Обновлено в 08:35
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Политика
На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Спорт
IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено 08 июня в 14:20
Происшествия
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A
Обновлено в 03:45
Авто
Российский рынок новых LCV упал на 21% в мае
В период с января по май на российском рынке продажи новый легких коммерческих автомобилей составили 41,1 тысяч экземпляров, что на 7,8% ниже, чем в первые пять месяцев прошлого года.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Музыка
Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади
Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
На Украине начали начислять пени на долги за коммунальные услуги
Пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг начали начислять в Украине с понедельника.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова
Обновлено 08 июня в 15:19
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Футбол
Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»
Обновлено в 08:15
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе.
Обновлено в 07:36
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40