Энергетика

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10

25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель

РИА Новости07:36

Силуанов допустил обвал цен на нефть

URA.Ru05:56

Минэнерго и Минфин не исключили обвала цены на нефть вдвое

Российская газета07:16

Силуанов прогнозирует обвал цен на нефть в случае непродления сделки ОПЕК+

Коммерсантъ06:02

Новак не исключил падения цен на нефть до $30 за баррель из-за перепроизводства

ТАСС07:16

Новак допустил риск снижения цены на нефть ниже $40 за баррель

Rambler News Service06:15

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

РБК07:10
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Экономика

В Минфине объяснили падение реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения.
Обновлено в 08:36
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Экономика

Минфин не намерен распространять лимиты на все аукционы по размещению ОФЗ

Минфин РФ не собирается устанавливать в дальнейшем лимиты на всех аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
Обновлено в 07:57
Политика

Путину доложили о деле Голунова

Президенту Владимиру Путину доложили о деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:36
Общество

Газеты РБК, «Коммерсант» и «Ведомости» продают за 15 тысяч рублей

На сайте частных объявлений "Авито" появилось объявление о продаже газет "Коммерсант", РБК и "Ведомости" с заголовком "Я/Мы Иван Голунов" на первой полосе.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Саратовской области восьмилетний мальчик задохнулся в холодильнике

В селе Канавка Александрово-Гайского района Саратовской области в закрытом холодильнике обнаружили тело восьмилетнего мальчика, сообщает местный портал go64.ru.
Обновлено в 07:42
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Футбол

Мамаеву отказали во встрече с детьми

Обновлено в 08:35
Происшествия

Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой

В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Политика

Путин поздравил по телефону Токаева с победой на выборах в Казахстане

Обновлено в 07:43
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Политика

На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Работники шести угольных шахт в Львовской области перекрыли трассу, ведущую в Польшу, в знак протеста против задолженности и общего упадка в отрасли.
Обновлено в 08:27
Спорт

IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено 08 июня в 14:20
Происшествия

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Авто

Российский рынок новых LCV упал на 21% в мае

В период с января по май на российском рынке продажи новый легких коммерческих автомобилей составили 41,1 тысяч экземпляров, что на 7,8% ниже, чем в первые пять месяцев прошлого года.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Общество

На Украине начали начислять пени на долги за коммунальные услуги

Пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг начали начислять в Украине с понедельника.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Суд не стал арестовывать журналиста Ивана Голунова

Обновлено 08 июня в 15:19
Общество

Число кошек и собак в квартире могут ограничить

Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Происшествия

После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках

Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу

У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50
Футбол

Руслан Камболов перешел из «Рубина» в «Краснодар»

Обновлено в 08:15
Общество

Жители российского города массово захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе.
Обновлено в 07:36
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено вчера в 22:40
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