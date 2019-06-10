Энергетика

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10

25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
Читать в источнике
Александр Новак
Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.
— Александр Новак, российский политикТАСС 07:16

Подробнее о событии

Россия привыкла к сделке с ОПЕК

Коммерсантъ14:32

Баррель поддержали словом

Российская газета13:59

Силуанов допустил обвал цен на нефть

URA.Ru05:56

Новак заявил о больших рисках перепроизводства нефти

РИА Новости07:43

Новак не исключил падения цен на нефть до $30 за баррель из-за перепроизводства

ТАСС07:16

В каком случае нефть может подешеветь до $40 за баррель

Rambler News Service11:03

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

РБК07:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Технологии

«Яндекс» впервые выйдет в дополненную реальность

В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
Обновлено в 16:30
Общество

Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным

По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
Обновлено в 06:22
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 18:36
Футбол

Детей Павла Мамаева не пустили к отцу в СИЗО

По словам адвоката футболиста, суд отклонил просьбу Павла встретиться с детьми. Мужчина не видел наследников уже больше полугода.
Обновлено в 17:00
Политика

Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
Обновлено в 18:39
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Хлопок газа произошел в многоэтажке в Нижнем Тагиле

Пожар в жилом доме в Нижнем Тагиле начался после хлопка бытового газа, открытое горение уже ликвидировано, сообщает свердловский главк МЧС.
Обновлено в 10:54
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Культура

Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца

Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Главный генетик РФ назвал наследственные болезни у разных этносов

Как поясняет издание, первое из названных заболеваний представляет собой нарушение обмена веществ, вызывающего дефекты в костях, хрящах и соединительных тканях, а второе - врожденное заболевание, связанное с чрезмерным окостенением скелета.
Обновлено в 13:20
Политика

ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Константин Петров озвучил на брифинге предварительные результаты досрочных президентских выборов, которые состоялись в республике накануне, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:57
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Авто

АвтоВАЗ запустил рекламную кампанию Lada Granta Cross

Старт продаж нового вседорожного универсала LADA Granta Cross в России состоится 12 июня 2019 года по цене от 554 900 рублей.
Обновлено в 05:07
Общество

Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США

У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Российский мотоблогер Болт насмерть разбился в Подмосковье

Обновлено в 18:13
Политика

Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Новый танковый полк развернут на Смоленщине

По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Футбол

Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020

Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
Обновлено в 17:29
Экономика

Китай снизил товарооборот с США на 14,5%

Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 02:44
Общество

В Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов

В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.
Обновлено в 18:25
Происшествия

В одесской психбольнице в результате пожара погибли 6 человек

Обновлено в 17:56
Здоровье

Впервые родился ребенок с зеркальным расположением сердца и одним легким

В Великобритании уникальный ребенок с зеркальным расположением сердца, одним легким и почкой выжил вопреки прогнозами врачей.
Обновлено в 13:56
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин подарил Валерии путешествие в Исландию

Гости собрались в подмосковном загородном доме на террасе, где и произносили тосты в честь хрустальной свадьбы Валерии и Иосифа.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное