Энергетика
Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10
25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.
— Александр Новак, российский политикТАСС 07:16
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В прошлую пятницу «Яндекс» опубликовал юридические документы о будущем сервисе Sloy.
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Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным
По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».
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На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
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Детей Павла Мамаева не пустили к отцу в СИЗО
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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.
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Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
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Хлопок газа произошел в многоэтажке в Нижнем Тагиле
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Самую дорогую картину в истории нашли на яхте принца
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Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
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Главный генетик РФ назвал наследственные болезни у разных этносов
Как поясняет издание, первое из названных заболеваний представляет собой нарушение обмена веществ, вызывающего дефекты в костях, хрящах и соединительных тканях, а второе - врожденное заболевание, связанное с чрезмерным окостенением скелета.
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ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Константин Петров озвучил на брифинге предварительные результаты досрочных президентских выборов, которые состоялись в республике накануне, передает корреспондент РБК.
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Космос
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Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Авто
АвтоВАЗ запустил рекламную кампанию Lada Granta Cross
Старт продаж нового вседорожного универсала LADA Granta Cross в России состоится 12 июня 2019 года по цене от 554 900 рублей.
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Семья Осиповой заявила об отсутствии денег на адвокатов в США
У родственников осуждённой в США россиянки Богданы Осиповой не хватает денег на оплату услуг американских адвокатов, работающих над подачей апелляции.
Обновлено в 18:49
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.
Обновлено в 09:29
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Омбудсмен Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова
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Обновлено в 08:10
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Новый танковый полк развернут на Смоленщине
По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
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Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020
Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.
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Китай снизил товарооборот с США на 14,5%
Товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года уменьшился на 14,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $209,7 млрд, следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.
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В прошедшую неделю в Ногликах состоялся тренинг по реагированию на запутывание больших китов в рыболовных орудиях и пластиковом мусоре.
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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил граждан РФ с Днем России, отмечаемым 12 июня.
Обновлено в 17:36