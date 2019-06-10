Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10

Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.

25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррель

Авто Первый серийный электромобиль Mazda появится в 2020 году Mazda выпустит свой первый электромобиль в 2020 году, об этом сообщил исполнительный директор японского автопроизводителя Акира Марумото.

Авто Назначен новый гендиректор производителя Aurus Гендиректор СП Ford Sollers и Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов с 1 июня возглавил компанию ООО "Аурус", которая занимается реализацией люксового автомобиля Aurus.

Футбол Чехия разгромила Черногорию, Болгария уступила Косово Завершились два матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А. Сборная Чехии в Оломоуце принимала Черногорию, а национальная команда Болгарии в Софии встречалась с Косово.

Армия и оружие В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.

Политика Умер депутат законодательного собрания Петербурга Павел Зеленков Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Павел Зеленков умер на 51-м году жизни.

Общество Какой квас в Росконтроле назвали самым вкусным По итогам проверки самые высокие баллы получил квас брендов «Русский дар», «Очаковский» и «Никола».

Политика Сатановский рассказал, как речь Путина на ПМЭФ «напрягла» США Получасовая речь президента РФ Владимира Путина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вызвала «сильное напряжение» в США, рассказал политолог Евгений Сатановский.

Авто В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.

Общество Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.

Политика ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан По данным исследования, для 9% опрошенных символом России является богатая природа, в то время как любовь к Родине является главной ассоциацией со своей страной у 6% граждан, а 5% видят символом силу, мощь и величие нашей страны.

Политика Молдавские демократы предложили России тайную сделку Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.

Происшествия Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов российских банков В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.

Происшествия В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.

Общество Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Происшествия WSJ: Брат Ким Чен Ына был информатором ЦРУ Источник заявил, что Ким Чен Нам прилетел в Малайзию в феврале 2017 года для встречи со своим контактом в ЦРУ.

Футбол Испания разгромила на своем поле Швецию в отборе к Евро-2020 Национальная команда Испании по футболу одержала четвертую победу подряд на старте отборочного цикла Евро-2020.

Футбол Руслан Малиновский: «Никакой недооценки сборной Люксембурга не было» Сегодня не было той агрессии в отборе, того прессинга, который был в матче с Сербией.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Финансы Средний размер ипотеки в РФ достиг в апреле рекордных 2,55 млн рублей Средний размер ипотечного кредита из выданных российскими банками в апреле вырос за месяц на 1,3% и достиг рекордного показателя в 2,55 млн рублей.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Общество Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.