Энергетика

Новак допустил падение цены на нефть до $30 за баррельРБК 07:10

25 апреля стоимость барреля Brent впервые за почти полгода превысила $75, достигнув отметки $75,6. Тем не менее затем нефтяные котировки пошли вниз. Так, 3 июня цена нефти марки Brent упала почти на 5%, а спустя два дня, 5 июня, — впервые с января опустилась ниже $60.
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Александр Новак
Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление.
— Александр Новак, российский политикТАСС 07:16

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